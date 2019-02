NEOS Wien/Wiederkehr zum Wiener Sportstättenentwicklungsplan: Auch Bäder müssen mitgedacht werden

Christoph Wiederkehr: „Die Stadt muss das Dianabad retten, um die Diversität an Sportflächen sicher zu stellen!“

Wien (OTS) - NEOS Wien sieht die Sanierung der städtischen Rundhallen positiv, fordert die Stadt Wien jedoch dazu auf, bei ihrem Sportstättenentwicklungsplan auch Schwimm- und Hallenbäder mitzudenken: „Um die Entwicklung der Sportstätten in Wien sicher zu stellen, muss auch der Erhalt der bestehenden Hallen- und Kombibäder unterstützt werden. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass das Dianabad im 2. Bezirk vor dem Aus steht und die Stadt Wien hier nichts dagegen unternehmen will, obwohl es im Bezirk kein einziges öffentliches Schwimmbad gibt. Die Stadt muss hier eingreifen und das Bad retten, wenn sie schon davon spricht, den Wienerinnen und Wienern mehr Diversität an Sportflächen bieten zu wollen!“, betont NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr anlässlich der heute von Stadtrat Hacker präsentierten Pläne zur Entwicklung der Sportstätten in Wien.

