Margareten: Lesung „Oida“ mit Peter Campa am 8.2.

Wien (OTS/RK) - Peter Campa ist der Autor von Büchern wie „Auf der Reise“ (1995), „Der ganz normale Franz“ (2003) sowie „Der alte Hund“ (2017). Am Freitag, 8. Februar, befasst sich der Literat in einer Lesung mit dem bedeutungsvollen Wort „Oida“ und manch anderen schriftstellerischen Belangen. Organisator des Leseabends ist der Kultur-Verein „read!!ing room“. Als Veranstaltungsort dient das gemütliche „read!!ing room“-Vereinslokal (5., Anzengrubergasse 19/1). Um 19.30 Uhr beginnt diese Zusammenkunft, bei der Neues aus der Familie von Campas Protagonisten „Friedrich Kudrna“ zu erfahren ist sowie ein „Hungriger Hund“ eine Rolle spielt. Das Publikum soll „Kulturbeiträge“ bezahlen (Vorschlag: 5 Euro für Eintritt/Getränk). Nähere Informationen über den Abend mit dem „genauen Beobachter der Wiener Seele“: Telefon 0699/19 66 22 42 (Vereinssprecher: Neil Y. Tresher). Beantwortung von Fragen per E-Mail:

schreibtisch@readingroom.at.

Allgemeine Informationen:

Schriftsteller Peter Campa:

http://campa.heimat.eu/

Kultur-Verein „read!!ing room“:

www.e-zine.org

http://readingroom.at

Kulturelle Angebote im 5. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

