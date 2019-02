AVISO Mozarthaus Vienna: Neue Ausstellung „Mozart: Reisender in Europa“

Eine Sonderausstellung des Archivs der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien

Wien (OTS/RK) - „Mozart: Reisender in Europa“ ist der Titel der neuen Sonderausstellung des Archivs der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien im Mozarthaus Vienna, einem Museum der Wien Holding, die von 13. Februar 2019 bis 26. Jänner 2020 zu sehen ist. Erstmals werden darin die künstlerischen Erfahrungen Mozarts in Europa thematisiert: Es geht nicht nur um Reiserouten, sondern auch um das, was Mozart auf diesen Reisen kennengelernt, mitgenommen und für sich selbst und seine Musik verarbeitet hat.

Die VertreterInnen der Medien sind zum Mediengespräch herzlich eingeladen!

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Dienstag, 12. Februar 2019, 11.00 Uhr

Ort: Mozarthaus Vienna, Domgasse 5, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartner sind:

Dr. Gerhard Vitek, Direktor Mozarthaus Vienna

Prof. Dr. Dr.h.c. Otto Biba , Direktor Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien

Direktor Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien Prof.in Dr.in Ingrid Fuchs, Stellvertretende Direktorin Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien

Ausstellungszeitraum: 13. Februar 2019 – 26. Jänner 2020

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Um Anmeldung unter c.redl @ mozarthausvienna.at oder telefonisch unter 01 512 17 91 -70 wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt:

Christina Redl

Mozarthaus Vienna

Marketing & Event Management

Tel.: +43 1 512 17 91 70

Mobil: +43 664 846 18 09

E-Mail: c.redl @ mozarthausvienna.at

www.mozarthausvienna.at



Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: 01 408 25 69 - 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at