Expo 2020: BMDW und WKÖ suchen Bewerber für “Expo 2020 – Global Best Practice Programme“

Bei der Weltausstellung in Dubai werden Projekte zum Thema nachhaltige Entwicklung vor den Vorhang geholt

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Connecting Minds, Creating the Future“ findet von Oktober 2020 bis April 2021 die kommende Weltausstellung in Dubai statt – erstmals in einem arabischen Land. Rund 190 Länder und Organisationen werden vor 25 Millionen erwarteter Besucher ihre Visionen für die Zukunft unseres Planeten präsentieren.

Die österreichische Beteiligung wird vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) sowie der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) getragen. Österreich wird sich mit einem eigenen Pavillon unter dem Titel „In Dialoge with Austria“ präsentieren.

Mit dem „Global Best Practice Programme“ setzt die Expo 2020 einen Fokus auf nachhaltige Entwicklung. In einem eigenen Best-Practice-Pavillon am Expo-Gelände werden Projekte vor den Vorhang geholt, die mit einfachen Mitteln große Wirkung erzielen und damit beitragen, die Ziele der „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ des Aktionsplans der Vereinten Nationen (VN) zu erreichen. „Österreich unterstützt dieses Projekt, da wir überzeugt sind, dass wir zahlreiche Vorzeigeprojekte haben. Mit dem Ziel, eine bessere Zukunft zu schaffen, können diese Projekte wiederum andere inspirieren“, so Beatrix Karl, österreichische Regierungskommissärin für die Expo 2020.

Gesucht werden insbesondere Projekte zu den Themen soziale Entwicklung sowie Ernährungs- und Energiesicherheit. Kriterien für die Auswahl sind nachhaltige Auswirkungen, (internationale) Zusammenarbeit, Kreativität der Lösung sowie eine Übertragbarkeit der Anwendung.

Die Gewinner werden eingeladen, ihre Projekte im Rahmen der Expo 2020 vor Ort vorzustellen. Eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit und Medienberichterstattung vor und während der Expo führen außerdem zu einer erhöhten Sichtbarkeit der Best-Practice-Beispiele in der Öffentlichkeit.

Einreichen können Unternehmen, Verbände, NGOs, Forschungseinrichtungen, aber auch Gemeinden. Bewerbungsfrist ist der 20. März 2019, es fallen keine Teilnahmekosten an. Weitere Informationen gibt es auf der Seite des Veranstalters unter https://www.expo2020dubai.com/en/best-practice-programme. (PWK070/FS)

Rückfragen & Kontakt:

Expo-Büro der WKÖ

Mag. Helmut Döller

T: 05 90 900 – 4052

E: office @ expoaustria.at

W: www.expoaustria.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe