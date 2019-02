SONNHAUS Roadshow 2019 - Österreichs größte mobile Leistungsschau im Bereich Raumausstatung

Als führender Verlag für Raumausstattung präsentierte das Familienunternehmen SONNHAUS die Trends und Kollektionen rund um Möbelstoffe, Vorhänge, Parkett- und Teppichböden.

Wels (OTS) - Mit einer eigenen Roadshow, die erstmals in der Geschichte von SONNHAUS, die gesamte Produktpallette sowie sämtliche Einsatzbereiche abdeckte, startete man beim führenden Verlag für anspruchsvolle Raumausstattung im Jänner frisch in das neue Jahr. Die Bilanz: 8 Stationen in ganz Österreich und Südtirol an 9 Tagen, rund 1.000 BesucherInnen und über 2.100 gefahrene Kilometer.

Mit an Bord waren vier neue Frühjahrskollektionen aus dem Bereich Möbelbezugsstoffe sowie eine neue Vorhang- und Gardinenserie. Eine vollkommen neue Teppichkollektion » Hotel 2.0 #UeberallZuhause « für Hotellerie und Gastronomie komplettiert - neben der neuen Objekt-Teppichboden-Kollektion » Business « und einer Kollektionserweiterung im Parkettbereich – die Neuheiten und Trends für das kommende Frühjahr aus dem Hause SONNHAUS.

„Die überwältigenden Rückmeldungen sowie der Zuspruch der Besucher und Kunden bestätigt unseren Erfolg und bestärkt uns in unserem Vorhaben, die SONNHAUS Roadshow auch in Zukunft weiter fort zu führen.“ freut sich Geschäftsführer Mag. Stefan Fessl, der das erfolgreiche Familienunternehmen in der vierten Generation führt. Ganz bewusst wollte man heuer mit allen Neuheiten und Kollektionen im Gepäck, in die Regionen der Partner und Kunden hinaus. Unter dem Motto „ganz in Ihrer Nähe“ stellt SONNHAUS als etablierter und führender Verlag für Raumausstattung mit seiner eigenen Roadshow auch den Anspruch, seine regionale Verwurzelung zu stärken sowie der Großhandel zum Angreifen zu sein. „Dafür sind uns keine Distanzen zu weit. Es ist für uns ganz klar eine Wertschätzung und ein Service unseren Kunden und Partnern gegenüber.“ so GF Mag. Fessl abschließend.

Über SONNHAUS / Corporate Data:

Seit über 88 Jahren verbindet die SONNHAUS GmbH gehobenes Wohnambiente und individuellen Lifestyle. So lassen sich mit SONNHAUS ganze individuelle Wohn- und Wohlfühlwelten realisieren. Durch die ausgewählte, umfassende Produktpalette von SONNHAUS – von Möbelbezugsstoffen, über Vorhänge und Gardinen bis hin zu Bodenbelägen wie hochwertige Teppiche oder Parkettböden - kann jedem Ambiente seine ganz individuelle Persönlichkeit verliehen und zum Ausdruck gebracht werden. Mit dem Fokus auf internationale Trends, jedoch immer mit Bedacht auf die regionalen Anforderungen der Kunden, entwickelt SONNHAUS sein Sortiment stetig weiter. Die Partner in der Produktentwicklung sind führende internationale Hersteller. Als Komplettanbieter und Lagerhalter erleichtert SONNHAUS seinen Kunden, Fachhändler und –handwerker die sich hohen Qualitätsansprüchen bei Beratung und Verarbeitung verpflichtet fühlen, den Zugang zu einem komplexen Beschaffungsmarkt.

Mit Mag. Stefan Fessl wird die erfolgreiche Tradition des Familienbetriebs mittlerweile in der vierten Generation fortgeführt. SONNHAUS verfügt über zwei Niederlassungen in Wels und Straubing (DE) sowie über insgesamt drei Showrooms, davon zwei in Österreich (Wels, Wien) und einen in Deutschland (Straubing).

www.sonnhaus.eu

