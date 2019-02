LeitnerLeitner erweitert Führungsteam

2 neue Partner und 5 neue Director

Linz/Wien (OTS) - LeitnerLeitner als eine der führenden österreichischen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungssozietäten in Österreich und CEE/SEE feiert dieses Jahr sein 60-jähriges Firmenjubiläum und startet mit der Ernennung von zwei Partnern sowie fünf Director in das neue Geschäftsjahr.

Insgesamt 37 Partner im Bereich Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung

Mit der aktuellen Erweiterung der Führungsebene verstärkt LeitnerLeitner seine bestehende Expertise vor allem in den Bereichen nationales und internationales Umsatzsteuerrecht sowie Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht und Personalverrechnung. Auf der Director-Ebene werden bei den Financial Advisory Services speziell die Bereiche Valuation, Restructuring und M&A Advisory weiter auf- und ausgebaut. Alle neuen Führungskräfte verfügen über mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung bei LeitnerLeitner und verstärken das Know-how der Partnerschaft in hochaktuellen Themen. Mit den hervorragenden Leistungen in ihren Fachgebieten kann LeitnerLeitner damit auch weiterhin hochqualitative, maßgeschneiderte und innovative Expertise entlang der gesamten Service Lines anbieten.

Folgende Führungskräfte rücken in die Partnerebene auf:

Thomas Kiesenhofer

Mag. Thomas Kiesenhofer (1986) ist Steuerberater und seit 9 Jahren bei LeitnerLeitner. Der gebürtige Linzer ist Experte für Personalverrechnung und Human Resource Services. Seine Spezialgebiete sind Outsourcing von Personalverrechnungsdienstleistungen, Lohnsteuer, Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht.

Peter Pichler

MMag. Dr. Peter Pichler, BA (1977) ist Steuerberater und bereits seit fast 15 Jahren bei LeitnerLeitner tätig. Sein Spezialgebiet ist österreichisches und europäisches Umsatzsteuerrecht, darüber hinaus berät er national sowie international tätige Unternehmen im Bereich Zölle und Verbrauchsteuern. Zusätzlich ist er Mitglied bei der International VAT Association und hält regelmäßig Vorträge und Seminare zur Umsatzsteuer. Neben seinen Studien der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Linz hat Peter Pichler auch das Instrumentalstudium Horn an der Anton Bruckner Privatuniversität erfolgreich abgeschlossen.

Folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden zu Director ernannt:

Verena Gilg

Verena Gilg, BSc, CVA (1981) ist seit 2003 bei LeitnerLeitner und absolvierte ihr BWL-Studium an der Johannes-Kepler-Universität Linz. Sie legte ihre Steuerberatungsprüfung 2015 ab und ist seit 2017 Mitglied bei EACVA. Ihre Tätigkeiten liegen im Bereich Audit/Financial Advisory Service und ihre Spezialgebiete umfassen Financial Modeling, Restructuring Services, Valuation Services sowie österreichische und internationale Rechnungslegungsberatung. Die engagierte Steuerberaterin stellt sich beruflich immer wieder gerne vor neue Herausforderungen und schätzt ihre vielfältigen und anspruchsvollen Aufgabenbereiche.

Harald Gutmayer

Steuerberater Mag. Harald Gutmayer (1984) ist seit 2012 bei LeitnerLeitner und Spezialist für Konzernsteuerrecht und internationales Steuerrecht in Wien. Er betreut sowohl national als auch international tätige Konzerne und Familienunternehmen. Darüber hinaus unterrichtet er an der FHWien der WKW im Bereich Konzernsteuerrecht und publiziert zu seinen Fachthemen.

Martin Lehner

Dr. Martin Lehner, LLM (1983) ist Steuerberater und seit 2013 bei LeitnerLeitner in Linz. Zuvor war er Assistent am Institut für Finanzrecht, Steuerrecht und Steuerpolitik an der Johannes-Kepler-Universität Linz. Als Autor zahlreicher Publikationen und Vorträge ist er auf internationales Unternehmenssteuerrecht und M&A spezialisiert. Ein besonderer Fokus seiner Arbeit liegt in der Beratung international tätiger Unternehmen und Konzerne. An LeitnerLeitner schätzt er die unkomplizierte Zusammenarbeit mit Spezialisten aus unterschiedlichen Disziplinen.

Andrea Wartner

Die Wirtschaftsprüferin Mag. Andrea Wartner (1980) arbeitet seit 16 Jahren bei LeitnerLeitner in Linz. Ihre Schwerpunkte liegen in der Konzernrechnungslegung, österreichischer und internationaler Rechnungslegung sowie Wirtschaftsprüfung. Die Linzerin freut sich über die Gelegenheit, an der Weiterentwicklung von LeitnerLeitner arbeiten zu dürfen, um die von ihr bekannte hohe Qualität, Flexibilität und das hervorragende Arbeitsklima weiter zu tragen.

Florian Zeitlinger

Florian Zeitlinger, LLM (1984) ist Steuerberater und überwiegend im Bereich Mergers & Acquisitions tätig. Er berät beim Erwerb oder Verkauf von zumeist eigentümergeführten Unternehmen sowie bei konzerninternen Re- und Umstrukturierungen. Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen dabei im nationalen und internationalen Unternehmens- und Umgründungssteuerrecht sowie im Bereich steuerlicher Strukturierungsfragen. Seine langjährige Erfahrung bei Unternehmensakquisitionen, Due Diligence Prüfungen und Kaufvertragsverhandlungen bereichert LeitnerLeitner seit 10 Jahren. Seit 2016 ist Florian Zeitlinger darüber hinaus Geschäftsführer des LeitnerLeitner Startup Accelerators „SLAX“.

LeitnerLeitner

LeitnerLeitner feiert 2019 sein 60-jähriges Firmenjubiläum und zählt zu den führenden Sozietäten von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern in Österreich und im CEE/SEE Raum. Rund 770 Mitarbeiter arbeiten an 13 Standorten tagtäglich mit Leidenschaft an praxisorientierten Lösungen für ihre Mandanten.

