Direktreise-Veranstalter gewinnt renommierten Touristik-Manager: Dirk Föste wechselt als Geschäftsführer Sales und Marketing zu trendtours

Frankfurt am Main (ots) -

- Ehemaliger TUI-Manager übernimmt die Bereiche Marketing und

Vertrieb

- Weiterer namhafter Neuzugang aus der Touristik-Branche nach

Markus Daldrup

- Direktreise-Veranstalter will weiter wachsen und setzt auf

Ausbau des Online-Geschäfts

Die Frankfurter trendtours Touristik GmbH hat ihr Management-Team komplettiert. Dirk Föste bekleidet seit dem 1. Februar die Position des Geschäftsführers für Vertrieb und Marketing. Der 51-Jährige kommt von der TUI AG, wo er zuletzt als Chief Digital Officer den Aufbau des internationalen Online-Geschäfts vorantrieb. Föste verantwortet nun als Geschäftsführer bei trendtours die Bereiche Marketing und Sales. Die neue Spitze des Frankfurter Reiseveranstalters besteht neben Föste nunmehr aus Neuzugang Markus Daldrup sowie den bisherigen Geschäftsführern David Firle und Christian Holz.

Die neue Führungsmannschaft soll das Reiseangebot erweitern und den Vertrieb mit Schwerpunkt auf das Online-Geschäft ausbauen. Dirk Föste verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Management von Reiseunternehmen und bringt aus seinen vorherigen Stationen umfangreiches Vertriebs- und Marketing-Know-how mit: Bei TUI Deutschland zeichnete er ab Februar 2015 zunächst als Director Digital Commerce, dann als CDO für das Online-Geschäft der Marken TUI, 12fly, Robinson, Magiclife und Airtours sowie das Multi-Channel-Management verantwortlich. Anschließend leitete Föste als Chief Digital Officer New Markets bei der TUI AG den Auf- und Ausbau der globalen Vertriebs- und Marketingplattform. Frühere Stationen von Föste in der Tourismusbranche waren der Reiseveranstalter FTI, wo er als Geschäftsführer der FTI eCom und fly.de tätig war, als auch der Spezialveranstalter Ruf Reisen in Funktion des Director Sales, Marketing & PR und Mitglied der Geschäftsleitung. Seit 2017 bekleidet Föste das Amt des Vorsitzenden des Ausschusses für Digitalisierung im Deutschen Reiseverband (DRV).

"trendtours ist über viele Jahre am Markt aktiv und eine starke, gewachsene Marke mit vielen Alleinstellungen, einem riesigen Kundenstamm und tollen Reisezielen", sagt Dirk Föste, der neue Marketing- und Sales-Geschäftsführer. "Darauf wollen wir aufbauen und das Geschäft weiter ausweiten. Hierbei sollen digitale Marketing- und Vertriebskanäle eine zentrale Rolle einnehmen. Auf diese spannende Aufgabe freue ich mich sehr." Nach Markus Daldrup ist Dirk Föste der zweite namhafte Neuzugang in der Geschäftsführung von trendtours seit dem Einstieg eines neuen Mehrheitsgesellschafters. Der Unternehmensgründer Werner Scheidel hatte seine Anteile im Herbst 2018 im Rahmen einer Nachfolgeregelung an die Beteiligungsgesellschaft Bregal Unternehmerkapital veräußert. Mit investiert hatte das Venture-Capital-Unternehmen Project A.

Über trendtours:

Mit rund 160 Mitarbeitern, einem Jahresumsatz von mehr als 300 Mio. Euro und einem loyalen, ständig wachsenden Kundenstamm zählt trendtours mit Sitz in Frankfurt am Main zu den führenden Direktreise-Veranstaltern Deutschlands. Unter dem Slogan "Unterwegs mit netten Leuten" stellt das vor mehr als 15 Jahren gegründete Unternehmen individuelle, vielseitige Reiseprogramme wie Flug-, Bus- oder Schiffsreisen sowie Kur-, Erlebnis- und Erholungs-Urlaube zusammen. Die Reiseprogramme sind oft einzigartig auf dem Markt sind und begeistern mit einem unschlagbar günstigen Preis-Leistungsverhältnis sowie vielen Höhepunkten jedes Jahr mehr Gäste.

www.trendtours.de

Rückfragen & Kontakt:

IWK Communication Partner

Florian Bergmann

Tel. +49 (0) 89 2000 30 30

trendtours @ iwk-cp.com