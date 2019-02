Überwältigender Ansturm auf ANDREAS GABALIERS Heimspiel 2019 in Schladming - zweites Konzert am 23.08.2019

Andreas Gabalier greift am 23. und am 24. August 2019 gleich zweimal zum Mikrofon bei seinem Heimspiel um mit seinen Fans das Planai Stadion in Schladming zum Beben zu bringen.

Graz (OTS) - Bereits zum vierten Mal in Folge findet 2019 das Andreas Gabalier HEIMSPIEL in der WM-Stadt Schladming statt – und das Echo für dieses weit über die Grenzen Österreichs hinaus populären Mega-Events ist gewaltig: Deshalb greift Andreas Gabalier am 23. und am 24. August 2019 gleich zweimal zum Mikrofon um mit seinen Fans das Planai Stadion zum Beben zu bringen.

Das legendäre Heimspiel in Andreas Gabaliers Zweitheimat wurde mittlerweile zu einem der meistbesuchten Eventhöhepunkte in Österreich und erreichte bei seinen Fans einen absoluten Kultstatus. „Vor meinen heimischen Fans, meiner Familie und meinen vielen Freunden zu spielen, ist einfach das Größte für mich. Das ist Gänsehautfeeling pur“, sagt Superstar Andreas Gabalier. Und genau so empfinden es seine Fans, wenn Andreas Gabalier mit seiner Band sein einzigartiges musikalisches Volks-Rock´n Roll Feuerwerk entzündet.

Mit dem 10-Jahres Jubiläumskonzert am 31.08 2019 im Ernst Happel Stadion in Wien und den beiden HEIMSPIELTAGEN in der mittlerweile als Event-Mekka der Steiermark gehandelten Region Schladming befindet der Mountain Man auf einem einzigartigen Rekordkurs in Österreich: Bereits 8 Wochen nach Verkaufsstart ist das Planai Stadion für den 24.08.2019 beinahe ausverkauft, der Vorverkauf für den 23.08.2019 startet mit heute (Montag 04.02.2019). Alleine bei diesen drei Open-Air-Shows in Österreich wird Volks-Rock´n Roller Andreas Gabalier an die 100.000 Fans begrüßen können.

Tickets

Tickets für das Andreas Gabalier Heimspiel 2019 Zusatzkonzert am 23.08.2019 in Schladming ab sofort erhältlich Jetzt kaufen

Rückfragen & Kontakt:

Leutgeb Entertainment Group GmbH

Janine Schwarz | Marketing

+43 (0)3135 53577 3629

marketing @ schwarzlsee.at