ORF SPORT + mit Live-Übertragungen von der Snowboard-, Freestyle- und Freeski-WM Utah 2019

Auch das Eishockey-Champions-League-Finale ist am 5. Februar live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 5. Februar 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Eishockey-Champions-League-Finale Frölunda Indians – RB München um 18.50 Uhr und von der Snowboard-, Freestyle- und Freeski-WM Utah 2019 (Parallelslalom um 20.55 Uhr, Snowboard Big Air um 2.45 Uhr), das „Sport-Bild“ um 17.50 Uhr und das „FIS Snowboard World Cup Magazin“ (Moskau und Seiseralm) um 18.20 Uhr.

Im Finale der Eishockey Champions League treffen am 5. Februar in Göteburg die Frölunda Indians und RB München aufeinander. Kommentator ist Dieter Helbig, für Analysen sorgt Peter Znenahlik. (ORF-TVthek live von 18.50 bis 21.30 Uhr)

Die Snowboard-, Freestyle- und Freeski-Weltmeisterschaften gehen vom 1. bis 10. Februar in Utah in den USA über die Bühne. Die Skicross-und Snowboardcross-Bewerbe werden in Solitude ausgetragen. Halfpipe, Big Air, Slopestyle, Parallelriesenslalom und Parallelslalom finden in Park City statt. Deer Valley ist Austragungsort für Moguls-, Dual-Moguls- und Aerials-Bewerbe. ORF SPORT + überträgt täglich live aus Utah.

Kommentator ist Erwin Hujecek, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Julia Dujmovits. Den Big-Air-Bewerb kommentiert Michael Mangge mit Kokommentator Clemens Schattschneider.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 4. Februar, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at