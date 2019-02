MBA im Gesundheitswesen startet in Tirol

Hall in Tirol (OTS) - Am 4. März 2019 startet in Tirol der Master-Lehrgang Master in Business Administration (MBA) im Gesundheitswesen. Dieser wird von der fh gesundheit in Kooperation mit der UMIT – Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik angeboten, ist mit einer Berufstätigkeit vereinbar und dauert vier Semester. Die Lehrveranstaltungen werden sowohl in Innsbruck als auch in Hall in Tirol stattfinden. Eine Bewerbung ist noch bis zum Lehrgangsstart möglich.

Das österreichische Sozial- und Gesundheitswesen zählt nach wie vor zu den Besten weltweit. Ein engmaschiges Netz an niedergelassenen Strukturen und Krankenanstalten auf der einen, sowie staatliche und private Versicherungsträger auf der anderen Seite, zielen auf eine bestmögliche Versorgung der Patientinnen und Patienten ab. Dem gegenüber stehen ein dichtes Regelwerk an Gesetzen und Verordnungen, eine wachsende Erwartungshaltung seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Druck konkurrierender Einrichtungen.

„Aufgrund von Erfahrungen und Umfragen wissen wir, dass das ärztliche Personal, Angehörige der medizinisch-technischen Dienste, Hebammen, Pflegepersonen und das Verwaltungspersonal im Gesundheits- und Sozialbereich im Rahmen ihrer Führungsaufgaben und ihrer Selbstständigkeit laufend vor neue Herausforderungen gestellt werden“, klärt Studiengangsleiter Univ.-Prof. Dr. Harald Stummer vom UMIT-Institut für Management und Ökonomie im Gesundheitswesen über die Hintergründe auf. „In Tirol gab es bisher noch kein Angebot dafür. Mit dem neuen MBA im Gesundheitswesen versuchen wir die Studierenden genau auf diese Herausforderungen vorzubereiten, damit sie all den komplexen und unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden können“, erklärt der Geschäftsführer der fh gesundheit Walter Draxl und weist darauf hin, dass Bewerbungen noch bis zum Lehrgangsstart am 4. März möglich sind.

Über den Rahmen des Studieninhaltes klärt Stummer auf: „Studierende lernen im Studium nicht nur Prozesse aus einer unternehmerischen Perspektive zu sehen, sondern sie lernen auch Strategien und Ziele zu entwickeln und wie man diese effizient umsetzen kann, um die erforderlichen Ziele zu erreichen“. Dabei helfen sollen Methoden und Instrumente aus der Organisationsentwicklung und dem Qualitätsmanagement, die auf die Managementrolle vorbereiten. Mit dem Abschluss qualifizieren sich die Absolventinnen und Absolventen für Managementaufgaben in Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie im Sozialbereich.

Weitere Informationen zum Master-Lehrgang MBA im Gesundheitswesen finden Sie unter www.fhg-tirol.ac.at





Rückfragen & Kontakt:

hannes.schwaighofer @ umit.at

Tel: 0664/4618201