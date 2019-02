Mutmaßlicher Serieneinbrecher bei Verkehrskontrolle in Wien verhaftet

Wien (OTS) - Datum: 01.02.2019

Uhrzeit: 22:00 Uhr

Adresse: 10., Altdorferstraße

Beamte der Landesverkehrsabteilung (LVA) führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch, wobei im Auto Diebesgut sichergestellt und dieses einem Einbruchsdiebstahl vom 1. Februar 2019 in Niederösterreich zugeordnet werden konnte. Der 22-jährige rumänische Staatsbürger steht im Verdacht, zwischen August und Oktober 2018 zumindest fünf weitere Einbruchsdiebstähle in Wohnobjekte in Österreich begangen zu haben, wobei er Schmuck, Uhren, Bargeld und elektronische Geräte stahl. Der Tatverdächtige, der in Schweden, Dänemark, Norwegen, Slowenien, Finnland, Frankreich und Rumänien bereits einschlägig vorbestraft ist, wurde festgenommen und in eine Justizanstalt überstellt. Die Ermittlungen hinsichtlich weiterer möglicher Taten laufen. Einmal mehr ist es dem kriminalistischen Spürsinn engagierter Polizisten zu verdanken, dass einem mutmaßlichen Serientäter das Handwerk gelegt werden konnte.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at