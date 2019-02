Schramböck: Onlinesicherheit als wichtiger Baustein digitaler Kompetenz

5. Februar: Safer Internet Day - Israel als wichtiger Zukunftspartner - BMDW informiert über das Portal onlinesicherheit.gv.at

Wien (OTS/BMDW) - „Mit `fit4internet` haben wir kürzlich eine Initiative vorgestellt, die sich um die Vermittlung digitaler Kompetenzen kümmert. Alle Österreicherinnen und Österreicher sollen mit dem raschen digitalen Wandel Schritt halten und durch Qualifizierungsangebote neues Wissen in der persönlichen und beruflichen Entwicklung einsetzen können", betont Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Margarete Schrаmböck anlässlich des morgen stattfindenden 16. internationalen Safer Internet Days. Dabei steht der verantwortungsvolle, gekonnte, aber vor allem sichere Umgang mit digitalen Medien im Mittelpunkt - eine wesentliche Grundlage zum Ausbau digitaler Fähigkeiten im Rahmen der Digitalisierungsoffensive der Österreichischen Bundesregierung. Schramböck, gerade im Rahmen eines Staatsbesuches in Israel, verweist besonders auf die israelische Vorreiterrolle im Bereich Cybersecurity: „In Punkto Cybertechnologie gehört Israel zu den führenden Nationen weltweit. Firmen aus Israel holen sich nach den USA am zweitmeisten Aufträge, was den Bereich Cybersicherheit betrifft. Für Österreich ist Israel daher vor allem bei Know-How-Austausch, Innovation, Startups und Technologie ein wichtiger Zukunftspartner.

In Österreich liefert das Portal onlinesicherheit.gv.at – eine Initiative der Österreichischen Bundesregierung gemeinsam mit der Wirtschaft – seit Jahren fundierte Informationen zu aktuellen Sicherheitsrisiken in der Online-Welt, zeigt Technologietrends auf und bietet einen Überblick zu wirkungsvollen Präventions- und Erste-Hilfe-Maßnahmen. Für Konsumentinnen und Konsumenten stellt onlinesicherheit.gv.at wichtige Tipps zum Schutz der Privatsphäre in Sozialen Medien sowie zur Smartphone-Sicherheit zur Verfügung. Dabei unterstützen Kooperationspartner wie das Österreichische Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) oder die Vereinigung der Österreichischen Internet Service Provider (ISPA).

Online Ratgeber helfen bei der Wahl der richtigen Einstellungen, zudem bietet das Portal neben Informationen zu Bedrohungen im Netz auch Empfehlungen für Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Geräten und Daten. Im Erste-Hilfe-Bereich finden sich Melde- und Beratungsstellen sowie Anleitungen zur Beseitigung von Schadsoftware und zur Datenrettung. Darüber hinaus bietet das Portal aktuelle News zu sicherheitsrelevanten Ereignissen im Netz.

„Eine wesentliche Komponente von digitaler Kompetenz ist der sichere Umgang mit Online-Medien, darauf soll der Safer Internet Day auch heuer wieder verstärkt aufmerksam machen. Das Digitalisierungsministerium trägt zur Sicherheit im Internet durchgängig mit seinem Sicherheitsportal bei“, so Schramböck.

