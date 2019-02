Safer Internet Monat: T-Mobile Initiativen helfen sicheren Umgang mit dem Handy zu erlernen

#ConnectedKids lehrt verantwortungsvollen Umgang mit dem Smartphone

Altersspezifischer und kontrollierter Zugang zum Internet mit Kinderschutz

Die Kleinsten mit der bunten, smarten Uhr im Blick

Eigener Kids Blog für Eltern, Lehrende und Interessierte

Der Februar ist Safer Internet Aktions-Monat. Frühere Eltern-Generationen sorgten sich um den Konsum von Comic-Heften, Fernsehen und übereifriges Spiel mit dem Gameboy. Heute setzen sich Eltern in erster Linie mit dem verantwortungsvollen Smartphone-Umgang bei ihrem Nachwuchs auseinander. Mit einer Reihe von Initiativen im Rahmen von #ConnectedKids unterstützt T-Mobile Austria Eltern bei dieser Aufgabe. Ziel aller dieser Initiativen ist es, den Nutzen von Handys als vielfältige Werkzeuge zum Lernen, für den Kontakt mit Freunden und Familie sowie zur individuellen Sicherheit in Notfällen durch den sorgsamen Umgang mit Smartphones zu erlernen.



#ConnectedKids: Teilnahme von über 11.000 SchülerInnen

Die Klassenzimmer-Initiative #ConnectedKids stattet Schulklassen zwischen erster und achter Schulstufe für die Dauer mehrerer Projektwochen mit Internet im Klassenzimmer und individuellen Tablets aus. Dank pädagogischer Unterstützung des #ConnectedKids-Teams unter Leitung des erfahrenen Pädagogen Paul Kral, dem früheren Leiter des Pädagogischen Instituts der Stadt Wien, können Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihren Lehrpersonen die vielfältigen kreativen Möglichkeiten digitaler Medien erkunden. Eine sorgfältig kuratierte App-Sammlung ermöglicht Mathe- und Vokabeldrill ebenso wie die Produktion von Stop-Motion-Filmen zu Unterrichtsthemen oder die Unterstützung des Deutschlernens für Kinder mit anderer Muttersprache.



Selbstverständlich mit im Programm von #ConnectedKids sind dabei die Erfahrung von „Cybersecurity“ – der sichere Umgang mit den digitalen Medien, um die Qualität von Online-Angeboten einschätzen zu lernen oder sich vor Online-Mobbing zu schützen. #ConnectedKids wurde in den vergangenen Jahren zu einer der größten schulischen Bildungsinitiativen für digitale Medien, an der inzwischen weit über 11.000 Schülerinnen und Schüler über 600 Pädagoginnen und Pädagogen in rund 500 Klassen teilgenommen haben.

Schutz für das Smartphone der Kinder und Kids Watch für die Kleinsten

Um Eltern und auch Kindern den sicheren Umgang im Netz einfacher zu machen, entwickelte T-Mobile im Jahr 2013 die App „T-Mobile Kinderschutz“ bzw. „tele.ring Kinderschutz“. Sie ermöglicht Eltern, ihre Kinder am Smartphone und Tablet vor gewalttätigen, pornografischen und anderen schädlichen Inhalten zu schützen sowie unerwünschte Apps zu blockieren.

Seit November 2018 bietet das Unternehmen die Kids Watch an und gibt Eltern mit der bunten und smarten Uhr einen weiteren Puzzlestein für die Sicherheit ihrer Kinder in die Hand. So können Eltern z.B. mithilfe der Kinderuhr sichergehen, dass der Nachwuchs gut in der Schule oder zuhause angekommen ist oder sie per Text- oder Sprachnachricht informieren, wenn sie sich z.B. einige Minuten bei der Abholung von der Schule verspäten.

Kids Blog von T-Mobile

Praktischen Online-Rat finden Eltern, Lehrpersonen und alle anderen, die mit Kindern leben, im "Kids Blog". Ein qualifiziertes Expertenteam schreibt hier über Themen wie „Weihnachten bringt ein Tablet oder Smartphone. Und nun?“ und sicheres Verhalten im Netz. Ebenso werden Hinweise auf kindgerechte Online-Angebote gegeben und Apps besprochen, die das Lernen unterstützen. Kreativität ist eine starke Seite digitaler Geräte und Apps, die bei der Arbeit mit Film und Fotos ebenso gefördert wird wie bei schreib- und textbezogenem Gestalten etwa in Form von Word-Clouds.



Weiterführende Informationen

