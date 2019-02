Valentinstag 2019: Blühende Liebeserklärungen aus floristischer Handwerkskunst

Heimische Fachbetriebe sorgen für romantische und persönliche Valentinsgrüße in den Trendfarben der Saison

Wien (OTS) - "Der wohl persönlichste und romantischste Weg, seine Zuneigung zum Ausdruck zu bringen, ist mithilfe von Blumen und Pflanzen und ihrer bezaubernden Sprache und Symbolkraft", so der Bundesinnungsmeister der Gärtner und Floristen und Präsident des Blumenbüros Österreich, KR Rudolf Hajek.

Liebe liegt in der Luft, wenn weltweit am 14. Februar der Valentinstag gefeiert wird. Es ist ein Fest der großen Gefühle, die an diesem Tag mit kleinen und großen Präsenten zum Ausdruck gebracht werden.

"Mit ihren blühenden Liebeserklärungen zeigen die heimischen Floristenfachgeschäfte florale Handwerkskunst auf höchstem Niveau - ob mit einer eleganten Solitärblume, einem klassischen Blumenstrauß oder mit exotischen Blumen, edlen Grünpflanzen und Topfarrangements die Gefühle zum Ausdruck gebracht werden sollen", sagt Hajek. Und natürlich sorgen die Floristinnen und Floristen mit ihrer großen Erfahrung und ihrer Beratung dafür, dass jeder florale Liebesbeweis den Geschmack der Beschenkten auch wirklich trifft.

Valentin: Saisonstart für die heimische Produktion

Für die heimischen Gärtnereien bedeutet der Valentinstag den Auftakt in die Saison 2019: Denn heimische Tulpen, duftende Narzissenvariationen, liebliche Anemonen und Ranunkeln oder bunte Primeln und Hyazinthen haben jetzt ihre Jahreszeit und bringen erste Frühlingsgefühle in die eigenen vier Wände.

80% aller am Valentinstag verkauften Blumen und Pflanzen kommen zu dieser Jahreszeit aus Europa, der heimische Blumengroßhandel bietet ein traumhaftes Blumen- und Pflanzensortiment, das den Floristinnen und Floristen keine Wünsche für ihre künstlerischen Kreationen offenlässt.

Die Farbtrends zum Valentinstag 2019

Wie in der Modebranche werden auch in der Floristik jedes Jahr neue Farbtrends kreiert: Für den Valentinstag 2019 sind es vor allem blasse Farben, die stark im Trend liegen, zum Beispiel helles Blau oder Grün und Grau, ebenso wie Flieder und zartes Apricot. Auch warme Farbtöne kommen mit Brombeere und sattem Braun zum Einsatz.

Diese Farbnuancen setzen sich auch bei den Accessoires fort, etwa bei Vasen und Gefäßen in Glas und Terrakotta, die mit außergewöhnlichen Strukturen und Mustern zum Eyecatcher werden. Der Tipp des Bundesinnungsmeisters: "Gehen Sie bei Ihren Arrangements für den Valentinstag nach der neuesten Mode. So entstehen sehr individuelle florale Präsente, die genau dem Trend der Zeit entsprechen."

Valentinstag am 14. Februar hat lange Geschichte

Zahlreiche Legenden ranken sich um die Entstehung des Valentinstages. Für viele hat seine Geschichte bereits im 3. Jahrhundert nach Christus begonnen. Damals beschenkte Bischof Valentin von Terni alle Frischvermählten mit Blumen und sie sollen sich über besonderes Eheglück gefreut haben.

Ab dem 15. Jahrhundert wurde der Valentinstag - von Großbritannien ausgehend - durch britische Auswanderer in den USA etabliert. Seit dem Zweiten Weltkrieg wird der Valentinstag auch in Österreich gefeiert, als englische Besatzungssoldaten den Brauch hierzulande einführten und wo er seither als Fest der Liebe seinen festen Platz im Jahresablauf einnimmt. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Nähere Informationen und Bilder gibt es beim

Blumenbüro Österreich

Mag.a Monika Burket

Laxenburgerstraße 367, 1230 Wien

Tel.-Nr.: +43/1/615 12 98

Fax: +43/1/615 12 99

E-Mail: office @ blumenbuero.or.at

Homepage: www.ihr-florist.at