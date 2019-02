Festnahmeanordnung durch Bereitschaftseinheit vollzogen

Wien (OTS) - Datum: 01.02.2019

Uhrzeit: 10:55 Uhr

Adresse: 15., Felberstraße

Gestern wurden durch Beamte der Bereitschaftseinheit im Zuge einer Schwerpunktaktion am Westbahnhof und in den umliegenden Parkanlagen sicherheitspolizeiliche Personskontrollen durchgeführt. Bei einem Kontrollierten (43, Polen) stellte sich heraus, dass gegen ihn eine aufrechte Festnahmeanordnung wegen Straftaten gegen Leib/Leben, Eigentum und gegen das WaffG (§§ 83/1, 107/1, 125 StGB und § 50 WaffG) bestand. Der Mann wurde umgehend festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

