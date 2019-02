Asia Spa Leoben heißt das Jahr des Erd-Schweines willkommen

Sauna, Spa und Szechuan: Leoben wird zum Reich der Mitte

Leoben (OTS) - Ganz im Zeichen des chinesischen Neujahrs steht am 8. Februar 2019 das Asia Spa Leoben. Mit Vorträgen, Spa-Anwendungen, Sauna-Specials und kulinarischen Grüßen aus Fernost wird der größte Festtag der Chinesen ausgiebig zelebriert. Ein perfekter Auftakt für ein Jahr voller Innovation.

„Xin nian Kuai“ – ein frohes neues Jahr – wünschen einander in diesen Tagen Millionen von Chinesen in aller Welt. Besucher des Asia Spa Leoben genießen am 8. Februar 2019 angelehnt an die Festivitäten im „Reich der Mitte“ ein ganz besonderes Programm. Im Saunabereich zaubern exotische Düfte, fernöstliche Aufgussvarianten und belebende Peelings ein durch und durch asiatisches Lebensgefühl.

Zwischen den Aufgüssen eröffnet die renommierte TCM-Beraterin und Shiatsu Praktikerin Renate Brunner faszinierende Einblicke in uraltes chinesisches Wissen. Im ersten Vortrag (um 17:20 Uhr) steht die chinesische Astrologie im Mittelpunkt: Mit einem Blick zurück auf das ereignisreiche Jahr des Erd-Hundes und einer Prognose darauf, was uns wohl im Jahr des Erd-Schweines erwartet. Denn dieses Tier ist für die nächsten zwölf Monate Regent über den Chinesischen Tierkreis. Wie können die Fünf-Elemente-Lehre, das Kräftespiel von Yin und Yang und der Einsatz heilsamer Kräuter in unserer westlichen Welt für Harmonie in Körper und Geist sorgen? Was versteht man unter Puls- und Zungendiagnostik? Und was hat es mit der chinesischen Organuhr auf sich? Solch interessanten Fragen widmet sich der zweite Vortrag (um 18:20 Uhr), der die Grundsäulen der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) beleuchtet.

Durchs Hauptbistro und in die Saunabar zieht zur Feier des Chinesischen Neujahrs ein verführerischer Duft nach Ingwer, Kokos und Sojasauce. Denn auf dem Speiseplan stehen fernöstliche Köstlichkeiten wie Szechuan Wok, chinesisch-pikante Nudelsuppe mit Ei und Gemüse oder feiner Shrimps Salat. Bei so viel harmonisch-asiatischem Lebensgefühl wird das Glück im Jahr des Erd-Schweines bestimmt nicht lange auf sich warten lassen.

Tolle News fürs neue Jahr



Wie wäre es mit ein paar guten Vorsätzen für das Jahr des Erd-Schweins? Regelmäßige Auszeiten nehmen, häufiger die Seele baumeln lassen oder öfter mal etwas Neues ausprobieren. Gäste des Asia Spa Leoben sind mit solch entspannten Plänen an der richtigen Adresse – denn neu ist so einiges im modernsten öffentlichen Bad Europas. Zum Beispiel die liebevolle Umgestaltung der finnischen Innensauna als „Erzberg Stollen“. Angelehnt an die lange Tradition und Bedeutung Leobens als Bergbaustadt bietet die Stollensauna in naturgetreuer Gesteinsoptik jetzt bis zu 40 Saunagästen Platz. Mittwochs ist der neue Saunabereich der Damenwelt vorbehalten. Dann wird der „Erzberg Stollen“ zur Dirndlsauna – mit wohltuenden Aromen und pflegenden Peelings. Wer darauf anstoßen mag: Ladies genießen an der Saunabar ein Glas Sekt um 1 Euro.

Große und kleine Klettermaxis freuen sich in der Wasserwelt über die neue durchsichtige Bolderwand am Sportbecken. Ein völlig ungefährliches Vergnügen übrigens: Wer hinunterfällt, landet sanft im warmen Wasser.

Ebenfalls neu: Das „Xusus Bambusbad“, benannt nach dem Maskottchen des Asia Spa Leoben. In der gemütlichen Textilsauna relaxt die ganze Familie beim gemeinsamen Saunieren. Zum Rasten laden neue Ruheräume auf der Galerie ein. Ab dem Frühling können die Besucher bei einem Spaziergang über den Barfußweg alle Sinne anregen und eine wunderbare Fußmassage erleben.

Gute Nachrichten auch beim Timing: Die Abendkarte im Asia Spa Leoben gilt nun schon ab 17:30 Uhr. Die Gastronomie öffnet ihre Tore bereits um 9:30 Uhr – mit kleiner Frühstückskarte für die wichtigste Mahlzeit des Tages.

Und weil im Asia Spa viele tolle Veranstaltungen am Programm stehen, hier noch ein Tipp für Verliebte: Der Valentinstag wird im Asia Spa Leoben zum Relaxtag. Paare freuen sich am 14. Februar 2019 über ein Package "Für zwei". Der Gesamtpreis von EUR 98,- beinhaltet 2x Tageseintritt für Sauna inkl. Pools, 2x Mittagessen im Asia Spa Bistro. 2x Wellnessgetränk und 2x Kaffee & Kuchen.

Mehr News und Veranstaltungstipps sind unter www.asiaspa.at zu finden.



