BINDER GRÖSSWANG ernennt einen Partner und zwei Counsel

Die Berufung eines Anwalts in die Partnerschaft und die Ernennung zweier Counsel zeigen einmal mehr, wie wichtig uns ist, Mitarbeiter aus den eigenen Reihen zu fördern und ihnen attraktive Karrierechancen zu bieten. Sie stellen über lange Jahre ihr Know-How, Erfahrung und persönliches Engagement in den Dienst unserer Mandanten Managing Partner Michael Kutschera

Wien (OTS) - Die internationale Wirtschaftskanzlei BINDER GRÖSSWANG ernennt zum 01.02.2019 einen neuen Partner. Darüber hinaus werden zwei Anwälte zu Counsel befördert.

"Die Berufung eines Anwalts in die Partnerschaft und die Ernennung zweier Counsel zeigen einmal mehr, wie wichtig uns ist, Mitarbeiter aus den eigenen Reihen zu fördern und ihnen attraktive Karrierechancen zu bieten. Sie stellen über lange Jahre ihr Know-How, Erfahrung und persönliches Engagement in den Dienst unserer Mandanten" , kommentiert Managing Partner Michael Kutschera.

Christian Zwick wird per 1. Februar 2019 Partner im Corporate / M&A Team der Kanzlei.

Der 34-Jährige begleitet seit Jahren namhafte Mandanten von Binder Grösswang bei gesellschaftsrechtlichen und zivilrechtlichen Fragestellungen. Darüber hinaus ist er bei nationalen und internationalen Unternehmenstransaktionen, Unternehmensgründungen und Umstrukturierungen tätig.

Zu seinen fachlichen Schwerpunkten gehören Gesellschaftsrecht und M&A, Umstrukturierungen, Umgründungen, Unternehmensrecht & wirtschaftsnahes Zivilrecht, Privatstiftungsrecht und Erbrecht.

Christian Zwick hat an der Universität Wien (Dr. iur. 2010) und der Duke University, USA (LL.M. 2010) studiert und arbeitet seit 2010 bei BINDER GRÖSSWANG. Davor war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Wirtschaftsuniversität Wien tätig.

Stefan Frank (38) berät vor allem Mandanten aus dem Finanzdienstleistungssektor und verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Beratung von Kreditinstituten, Zahlungs- und E-Geld-Instituten, Wertpapierfirmen, Fondsmanagern und Versicherungsgesellschaften. Darüber hinaus war er 3 Jahre lang inhouse für die Basel III-Implementierung bei der Raiffeisen-Holding NÖ-W Kreditinstitutsgruppe tätig.

Als Counsel im Banking & Finance Team unterstützt er in- und ausländische Mandanten in allen Fragen der Bewilligungsverfahren für die Konzessionserlangung und Umstrukturierung von Kredit- und Finanzinstituten, der Compliance-Richtlinien sowie der Fondsregistrierungen, des Fondsvertriebs, des grenzüberschreitenden Versicherungsvertriebs und der Verwaltungsstrafverfahren vor der FMA.

Stefan Frank hat an der Universität Wien (Dr. iur. 2009) und der University of the Pacific (LL.M. 2008) studiert.

Der auf Bank- und Kreditvertragsrecht spezialisierte Rechtsanwalt Robert Wippel (32) ist seit 2014 für BINDER GRÖSSWANG tätig. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Unternehmens- und Akquisitionsfinanzierung, Immobilien- und Projektfinanzierung sowie in der bankrechtlichen Beratung. Vor seiner Tätigkeit bei BINDER GRÖSSWANG war er bei Freshfields Bruckhaus Deringer sowie als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Wien aktiv.

Robert Wippel hat an den Universitäten Wien und St. Gallen studiert und wurde im Jahr 2012 im Bereich Bankrecht promoviert.

