Die Royal Canadian Mint feiert ihre 40-jährige Führung und Innovation mit der Jubiläumsausgabe ihrer weltberühmten Gold Maple Leaf-Münze

Ottawa (ots/PRNewswire) -

Alle genannten $ sind CAD$

Nach vier Jahrzehnten Innovation und kommerziellem Erfolg bringt die Royal Canadian Mint heute stolz eine spezielle 40-Jahres-Jubiläumsausgabe der Gold Maple Leaf-Münze auf den Markt und feiert damit die Goldmünze, die für die globale Edelmetallindustrie als Maßstab für alle anderen Goldanlagemünzen gilt.

Als 1979 das Versuchsprojekt zur Umwandlung von kanadischem Gold in reine Goldanlagemünzen begann, konnten nur wenige den überragenden Erfolg und das Durchhaltevermögen der hochgelobten Gold Maple Leaf-Münze vorhersagen, von der bisher fast 30 Millionen Unzen verkauft wurden. Vierzig Jahre später ist sie die beliebteste Goldanlagemünze der Welt, mit zahlreichen Benchmarks wie unübertroffene Reinheit, Laser-Mikrogravur und Anti-Fälschungstechnologie für Goldmünzen-DNA. Die Royal Canadian Mint wird diese limitierte Auflage der 1 Unze schweren, 99,99 % reinen Goldmünze in diesem Monat an offizielle Edelmetallhändler liefern.

"Die Royal Canadian Mint ist sehr stolz darauf, sich als Weltmarktführer profiliert zu haben, indem sie die Messlatte für die Reinheit und Sicherheit ihrer Gold Maple Leaf-Münze ständig höher legt", so Jennifer Camelon, Interim President und CEO der Royal Canadian Mint.

"Unsere Gold Maple Leaf-Münze zum 40-jährigen Jubiläum ist auch eine Hommage an das Talent und den Einfallsreichtum unserer Mitarbeiter, die es der Mint ermöglicht haben, unseren Kunden die beste Goldanlagemünze der Welt anzubieten."

Zur Feier einer wahrhaft kanadischen Erfolgsgeschichte wird die spezielle Gold Maple Leaf-Münze zum 40. Jubiläum vollständig aus Gold hergestellt, das verantwortungsbewusst aus kanadischen Minen bezogen wird. Auf der Rückseite befindet sich eine komplexe Gravur des von Walter Ott entworfenen Zuckerahornblattes, das mit der Zahl 40 verflochten ist und durch kontrastierende Oberflächen hervorgehoben wird. Die vertraute Vorderseite mit dem Bildnis Ihrer Majestät Königin Elisabeth II. von Susanna Blunt ist mit 1979-2019 doppelt datiert.

Wie die 99,99 % reine Gold Maple Leaf-Münze, zu deren Ehren sie hergestellt wird, hat diese Jubiläumsmünze ein ausgeprägtes Finish, das aus einer Reihe von präzise bearbeiteten radialen Linien besteht. Auf der Rückseite befindet sich ein mikrograviertes Ahornblatt, das die Zahl 19 für das Ausgabejahr enthält.

Diese auf eine weltweite Auflage von 15.000 Stück limitierte Münze hat einen Nennwert von 50 US-Dollar und wird als Einzelstück, in Hülsen zu je 25 Münzen oder in einem Karton mit je 500 Münzen verkauft.

Bilder von dieser neuen Münze finden Sie hier.

In Übereinstimmung mit einem Vertriebsmodell, das die größten Herausgeber von Anlagemünzen der Welt gemeinsam einsetzen, verkauft die Royal Canadian Mint kein Edelmetall direkt an die Öffentlichkeit. Interessierte Käufer können sich an einen seriösen Edelmetallhändler wenden, um diese neuen Gold- und Silbermünzen zu bestellen.

Informationen zur Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist eine sogenannte Crown Corporation, die für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen verantwortlich ist. Die Mint ist als eines der größten und vielseitigsten Münzämter der Welt anerkannt. Sie bietet eine breite Palette von spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit verbundene Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter http://www.mint.ca.

Alex Reeves, Leitender Berater, Externe Kommunikation, Royal Canadian Mint, Tel.: +1-(613)-949-5777, reeves @ mint.ca