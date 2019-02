Trennung im Guten: DANKE für 412.000 Handys in der Ö3-Wundertüte!

Die weltweit erfolgreichste Althandy-Sammelaktion bringt 2018/19 mindestens 600.000 Euro Spendengeld für Familien in Not in Österreich.

Wien (OTS) - Hunderttausende Österreicher/innen haben es in den vergangenen Monaten getan – und zwar im Guten: Sie haben sich von ihren nicht mehr benutzten Smartphones und Handys getrennt. Das hilft Familien in Not und auch der Umwelt.

Seit November war wieder das ganze Land eingeladen, alte Handys nicht einfach in der Schublade rumliegen zu lassen, sondern in der Ö3-Wundertüte zu spenden. Und weil traditionell auch nach Weihnachten noch sehr viele Handys retour geschickt werden, wurde heute im Ö3-Wecker Bilanz gezogen: 412.000 nicht mehr benötigte Smartphones/Handys haben die Österreicher/innen im 14. Jahr der Aktion in die Ö3-Wundertüten gegeben. Daraus werden jetzt im Verwertungsprozess mindestens 600.000 Euro.

Das Geld geht jeweils zur Hälfte an die Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel und der Caritas und ermöglicht schnelle Hilfe für Familien in Notlagen in Österreich. So haben hunderttausende Österreicher/innen, Schulen, Firmen und Vereine die Ö3-Wundertüte einmal mehr zum „verlässlichsten Wunder der Welt“ gemacht: Die Aktion von Hitradio Ö3 in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Post, der Caritas und Licht ins Dunkel ist der einfache, verlässliche, umweltfreundliche und damit nachhaltige Verwertungsweg für nicht mehr benötigte Mobiltelefone. Die Ö3-Wundertüte wirkt auf vielen Ebenen:

Die Ö3-Wundertüte hilft

Jede Handyspende wird zu Spendengeld und mit diesem Geld können Licht ins Dunkel und die Caritas tagtäglich Familien in Notlagen in Österreich helfen. Immer wieder gelingt es durch Überbrückungszahlungen oder auch Sozialberatung etwa einen Wohnungsverlust zu verhindern, ausstehende Energiekosten zu begleichen oder auch durch Behelfe für Kinder mit Behinderung deren Alltag zu erleichtern.

Die Ö3-Wundertüte schafft Arbeit

Zwölf ehemals langzeitarbeitslose Menschen sind mit der Aufarbeitung der gespendeten Handys beschäftigt, testen die Geräte, sortieren sie in schrottreife und funktionstüchtige und bereiten sie für die weitere Verwertung vor.

Die Ö3-Wundertüte schon die Umwelt

Nach dem Sortierprozess werden kaputte Handys von zertifizierten und streng überwachten Betrieben umweltgerecht recycelt, noch funktionierende werden aufbereitet, können so weiterverwendet werden und tragen damit zur Ressourcenschonung bei. Außerdem wird vermieden, dass gefährliche Stoffe durch unsachgemäße Entsorgung in die Umwelt gelangen.

Die Partner der Ö3-Wundertüte

Viele helfen mit, die Ö3-Wundertüte so einfach und effizient wie möglich zu machen: Die Österreichische Post sammelt die Handys in ganz Österreich ein und bringt sie verlässlich ins Althandy-Verwertungszentrum nach Wien. Licht ins Dunkel und die Caritas bürgen für die zielgerichtete Verwendung des Geldes aus der Handyverwertung. Außerdem haben auch wieder MediaMarkt und Saturn die Idee der Ö3-Wundertüte unterstützt: An allen Standorten im ganzen Land konnten nicht mehr benutzte Handys abgegeben werden. Und auch die Abfallsammelzentren in Oberösterreich haben mit Ö3-Wundertüten-Sammelboxen an allen Standorten eine flächendeckende Abgabemöglichkeit eingerichtet.

„Ö3-Wundertüten-Challenge 2018“: Schulen sammeln gemeinsam 31.229 Handys

Einen speziellen Beitrag zum Erfolg der Aktion haben wieder die Schulen geleistet: Hitradio Ö3, das Österreichische Jugendrotkreuz und die youngCaritas haben alle Schulen im Land eingeladen, gemeinsam ein starkes Zeichen zu setzen und in der Ö3-Wundertüte alte Handys zu sammeln. Herausgekommen ist ein Schulprojekt der ganz besonderen Art:

Die Schulen haben 31.229 Handys gesammelt und dabei Themen wie Umweltschutz und der Umgang mit Ressourcen mit sozialen Fragen wie etwa versteckter Armut vernetzt. Österreichweit haben die HTBLVA Ortweinschule in Graz, das BRG/BORG Kirchdorf an der Krems und die Volksschule Biberbach am meisten zum Sammelergebnis beitragen können, die Bundesländerwertung und weitere Detail-Ergebnisse gibt es unter folgendem Link: http://oe3.orf.at/wundertüte.

Und ab sofort gilt wieder für ganz Österreich: Alte Smartphones/Handys bereitlegen – die Ö3-Wundertüte kommt im Herbst wieder verlässlich in alle Haushalte im ganzen Land.

Die Ö3-Wundertüte – jedes alte Handy hilft!

Rückfragen & Kontakt:

Verena Jury-Enzi

Ö3-Öffentlichkeitsarbeit

+43 (1) 360 69 - 19122

verena.enzi @ orf.at

oe3.ORF.at