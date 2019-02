Elektromobilität in der österreichischen Hotellerie – Chance oder Risiko?

Graz (OTS) - Im Rahmen einer umfangreichen Marktstudie, wurde von September bis Dezember 2018 mit 1.128 österreichischen Hotels gesprochen, um das Potenzial der Elektromobilität für die Gästegewinnung in der Hotellerie zu erkunden. Gemeinsam mit ABB, Renault und der Austrian Mobile Power (AMP) hat hotelimpulse.at das Fachportal für Hotelinnovationen, die Investitionsneigung in die Elektromobilität erhoben.

Ergebnisse

1. Hochwertige Infrastruktur und intelligente Ladestationen sind bereits in der Hotellerie angekommen. Bereits rund 37% der Hotels haben in den letzten 3 Jahren in solche investiert und schöpfen die Potenziale der Elektromobilität zur Gästegewinnung erfolgreich aus. Ebenfalls rund 19% der Hotels geben an, in den nächsten 6 Monaten in Elektromobilität investieren zu wollen.

2. Egal ob erste Schritte oder eine Erweiterung des bestehenden E-Angebots. Mit 48% war der Anteil jener Hotels unerwartet groß, welche im kommenden Jahr eine Investitionsentscheidung in die Elektromobilität treffen werden und davor umfangreiche Beratung benötigen.

3. Eine zunehmend größere Rolle spielen die Zukunftstauglichkeit und Qualität der Infrastruktur, sowie Beratungsleistungen der Experten. Egal ob Fahrzeug, Infrastruktur oder Gesamtkonzept, besonderes Augenmerk ist auf die wirtschaftliche Betrachtungsweise und Hochwertigkeit zu richten, denn zahlreiche Hotels berichteten von getätigten Fehlinvestitionen oder von fehlender Betreuung durch Experten.

"Die Möglichkeiten, mit Hilfe von Elektromobilität neue Gästegruppen anzusprechen, werden den österreichischen Hotels immer besser bekannt und teilweise bereits intensiv genutzt.", erkennt Dr. Reinhard Neudorfer, Geschäftsführer hotelimpulse.at . „Nicht nur eine Möglichkeit, sondern bereits Standard in der gehobenen Hotellerie.“ verstärkt Werner Unterweger, vom Hotel & Spa Der Steirerhof in Bad Waltersdorf, die Bedeutung von Elektromobilität.



ÜBER: hotelimpulse.at – mehr Gäste durch Innovationen

hotelimpulse.at ist das führende Fachportal, welches Innovationen für die anspruchsvolle Hotellerie präsentiert. Die empfohlenen Produkte und Dienstleistungen sind entweder europaweit in der Hotellerie stark nachgefragt, bereits Marktführer in ihrem Segment oder stellen Brancheninnovationen dar. Alle Innovationen müssen für den Betrieb einen spürbaren Nutzen stiften. Dies wird auch im Rahmen des Expertenbeirats, bestehend aus Touristikern, Hoteliers und Hotel-Managern laufend analysiert. Weitere Informationen hier ( Link ).

