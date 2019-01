FPÖ Darmann/Trettenbrein: „Die Leidtragenden sind wieder einmal unsere Kinder!“

Koalitionsregierung stimmt gegen FPÖ-Dringlichkeitsantrag für die Einführung eines kinderärztlichen Notdienstes an Wochenenden und Feiertagen

Klagenfurt (OTS) - „Die heutige Ablehnung des FPÖ-Dringlichkeitsantrages im Kärntner Landtag durch die SPÖ-ÖVP Koalitionsregierung ist ein weiterer Beweis, wie meilenweit entfernt diese Regierung von den Bedürfnissen und Sorgen der Familien in Kärnten ist“, betonen der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Mag. Gernot Darmann und FPÖ-Gesundheitssprecher LAbg. Harald Trettenbrein. Die FPÖ hatte mittels Dringlichkeitsantrags gefordert, dass im Klinikum Klagenfurt, LKH Villach, KH Spittal und LKH Wolfsberg ein bezahlter kinderärztlicher Notdienst an Wochenenden und Feiertagen, unter fairer Einbeziehung aller Kinderärzte, eingeführt wird, um eine umfassende und kompetente kinder- und jugendmedizinische Versorgung endlich sicherzustellen.

Dass der Bedarf an Kinderfachärzten groß ist, zeige sich nicht nur durch die überfüllten Kinderambulanzen in den Spitälern. Eine Unterversorgung mit Kinderärzten gäbe es vor allem an Wochenenden und Feiertagen, wo die Versorgung von Kindern in ganz Kärnten derzeit nur in Villach und Klagenfurt erfolgt. „Im Ernstfall ist der Weg von Wolfsberg nach Klagenfurt oder von Spittal nach Villach zu weit. Dies ist eine unzumutbare Situation für unsere Kärntner Familien und die Leidtragenden sind wieder einmal unsere Kinder“, legt Trettenbrein verärgert dar.

Darmann und Trettenbrein appellieren daher nochmals an die zuständige SPÖ-Gesundheitsreferentin Prettner, mit den Zehntausenden betroffenen Eltern vor Ort in Kontakt zu treten, die diese Unterversorgung an Wochenenden und Feiertagen sowie die überfüllten Kinderambulanzen und lange Wartezeiten am eigenen Leib zu spüren bekommen: „Aus diesen Erfahrungen kann man Politik entwickeln und nicht vom Schreibtisch aus. Hier geht es um unsere Kinder, um die Gesundheit unserer Kinder!“ (Schluss)

