STRin Gaal: Wiener Ehrenzeichen für TU-Vizerektorin Anna Steiger

„Ein Vorbild für viele Frauen bzw. Mädchen, die vor der Berufswahl stehen“, so die Frauen- und Wohnbaustadträtin

Wien (OTS) - Mag.a Anna Steiger, Vizerektorin für Personal und Gender an der TU Wien, erhielt am Donnerstag das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien. „Es freut mich ganz besonders eine Persönlichkeit auszeichnen zu dürfen, die sich der Frauenförderung und dem Aufbrechen von Rollenbildern verschrieben hat“, betonte die Wiener Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal. Die Laudatio hielt Dr. Traude Kogoj, ÖBB-Diversity Beauftragte und Trägerin des Käthe Leichter-Staatspreises, 2018.****

Gaal bezeichnete Steiger als „Vorbild für viele Frauen bzw. Mädchen, die vor der Berufswahl stehen“. Und: „Ihren Zugang, junge Frauen für Wissenschaft und Technik zu begeistern und deren Leistungen auch sichtbar zu machen, unterstütze ich aus absoluter Überzeugung.“

Zur Person Mag.a Anna Steiger

Die 1965 in Eisenstadt geborene Mag.a Anna Steiger schloss 1993 das Studium der Rechtswissenschaften ab. 1995 bis 2001 war sie an der Akademie der bildenden Künste Wien für Rechtsangelegenheiten und Controlling zuständig. Zwischenzeitlich Bereichsleiterin bei der Niederösterreichischen Volkshilfe kehrte sie 2003 als Vizerektorin für Personal, Ressourcen und Frauenförderung an die Akademie der bildenden Künste Wien zurück.

Seit 2011 leitet Steiger als Vizerektorin das Ressort „Personal und Gender“ an der Technischen Universität Wien. Als solche ist sie unter anderem für die Umsetzung des Frauenförderungs- und Gleichstellungsplans zuständig.

Darüber hinaus ist Steiger Mitglied des ‚Dachverbandes östzerreichischer Universitäten und senatsvorsitzende der Stipendienstelle Wien, zusätzlich im ExpertInnenrat von „Social City Wien“ vertreten. (Schluss) ah

