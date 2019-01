APA-Science Dossier: Neue Fragen für die Ethik

Dossier auf APA-Science rund um aktuelle Herausforderungen für die Ethik in der Wissenschaft

Wien (OTS) - In Zeiten, in denen mit der "Genschere" leicht ins Erbgut und mit Algorithmen in die öffentliche Meinungsbildung eingegriffen werden kann, zeigt sich, wie umfassend wissenschaftsethische Fragen heute den Alltag berühren. Welchen Stellenwert Ethik und Moral angesichts des aktuell derart spürbaren Tempos, das Technologieentwicklung und Wissenschaft anschlagen, einnehmen können oder sollten, ist Gegenstand eines neuen Dossiers auf APA-Science.

Angesichts solcher Entwicklungen müsse man "Ethik als gemeinsame Aufgabe sehen", meint etwa die Politologin Barbara Prainsack. Im Dossier kommen zahlreiche Expertinnen und Experten zu Wort, zu so unterschiedlichen Themen wie künstliche Intelligenz, die Genschere CRISPR/Cas9 oder Ethik an den Unis - u.v.a. Sabine Köszegi, Vorsitzende des "Robotik-Rats"; Nicole Föger, Leiterin der Geschäftsstelle der Österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität (ÖAWI), oder Ulrich Körtner, Vorstand des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin der Universität Wien.

Das vollständige Dossier auf APA-Science unter: science.apa.at/dossier/ethik.

APA-Science – ein Netzwerk der APA

Bildung, Forschung, Technologie und Innovation – APA-Science ist das österreichische Kommunikationsnetzwerk für Zukunftsthemen. Initiiert von der APA – Austria Presse Agentur bietet die Plattform science.apa.at fundierte Berichterstattung zu Forschungs- und Bildungsthemen und aktuelle Beiträge von führenden Playern der österreichischen Wissenschaftslandschaft.

APA-Science hat zum Ziel, gemeinsam mit seinen Partnern die österreichische Forschung im In- und Ausland sichtbar zu machen und damit Neugierde auf wissenschaftliche Themen in der Öffentlichkeit zu wecken.

Die Partner von APA-Science sind u.a.:

APA-Science Dossier "Neue Fragen für die Ethik" Jetzt online

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Petra Haller

Unternehmenssprecherin, Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5710

petra.haller @ apa.at

http://www.apa.at