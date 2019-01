ORF SPORT + mit Tennis-Davis-Cup und Snowboard-, Freestyle- und Freeski-WM Utah 2019

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 1. Februar 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Tennis-Davis-Cup Österreich – Chile um 14.45 Uhr und vom Snowboardcross-Bewerb bei der Snowboard-, Freestyle- und Freeski-WM Utah 2019 um 18.55 Uhr, das Yoga-Magazin um 20.40 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 21.20 Uhr, die Höhepunkte vom „Weißen Ring“ 2019 um 21.40 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.10 Uhr und die „ISMF Ski Mountaineering Magazine Show“ um 22.30 Uhr.

Nach dem 3:1 in Graz gegen Australien tritt die österreichische Tennis-Nationalmannschaft am 1. und 2. Februar in Salzburg gegen Chile um die Qualifikation für das Weltgruppen-Finalturnier an – im November matchen sich in Madrid 18 Nationen um den Titel. Kommentator ist Oliver Polzer, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Alexander Peya.

Die Snowboard-, Freestyle- und Freeski-Weltmeisterschaft geht von 1. bis 10. Februar in Utah in den USA über die Bühne. Die Skicross und Snowboardcross-Bewerbe werden in Solitude ausgetragen. Halfpipe, Big Air, Slopestyle, Parallel-Riesenslalom und Parallel-Slalom finden in Park City statt. Deer Valley ist Austragungsort für Moguls-, Dual-Moguls- und Aerials-Bewerbe. ORF SPORT + überträgt täglich live aus Utah. Kommentator ist Philipp Maschl, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Markus Schairer.

An atemberaubenden Locations auf Malta werden in der sechsten Staffel des „Yoga-Magazins“ von nationalen und internationalen Yoga-Stars Yoga-Übungen gezeigt, die vom Publikum zu Hause mitgemacht werden können. Insgesamt wurden 20 Sendungen zu je 30 Minuten vom verantwortlichen ORF-Redakteur und Regisseur Bernhard Rabl und seinem Team produziert. Malta besitzt mehrere Stätten, die in die Liste der Weltkulturgüter der UNESCO eingetragen sind. Und auch Yoga ist UNESCO-Weltkulturerbe. Maltas Hauptstadt Valletta ist zudem Europäische Kulturhauptstadt 2018.

Das Yoga-Magazin von ORF SPORT + bietet jede Woche Übungen zum Mitmachen. Wiederholt wird die Sendung vom Freitag in der Regel am Samstag- und Sonntagvormittag.

Das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, moderiert von Andreas Onea, blickt zurück auf die Para-Ski-Weltmeisterschaft 2019. „Ohne Grenzen“ berichtet auch über Para-Bob. Zu Gast im Studio ist dazu Andreas Kapfinger.

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

