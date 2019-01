„VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ am 1. Februar in ORF 2

Wien (OTS) - Wenn die Angst den Atem nimmt und ein Schlaganfall die Karriere beendet – darüber spricht am Freitag, dem 1. Februar 2019, um 21.20 Uhr in ORF 2 Vera Russwurm in einer neuen Ausgabe des Talkformats „VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ mit ihren Gästen. Im Studio nehmen diesmal Comedienne Käthe Lachmann und der ehemalige Eishockeyspieler Daniel Welser Platz, um ihre Lebensgeschichten zu erzählen.

Wenn die Angst den Atem nimmt – und das vor Publikum!

Comedy ist lustig. Panikattacken sind nicht lustig. Was passiert, wenn beides aufeinandertrifft? Der Comedienne Käthe Lachmann ist genau das passiert, mehrfach. Und irgendwann ging es einfach nicht mehr. Schon das Essen vor fremden Menschen machte ihr Angst. Bei Vera erzählt sie, wie sie ihr Leben wieder in den Griff bekam.

Schlaganfall beendet Karriere von Eishockeystar

Lebenswert ist das Leben auch wieder für einen der besten österreichischen Eishockeyspieler der letzten 20 Jahre: für den Kärntner Daniel Welser. Als er am 19. September 2017 einen Schlaganfall erleidet, bricht für ihn eine Welt zusammen. Seine Karriere findet ein jähes Ende. Mit Vera spricht der Ausnahmesportler über seine Gedanken und den dramatischen Einschnitt in seinem Leben.

