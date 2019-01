OSZE-Beauftragter Désir und Autorin Brodnig bei Diskussion im EU-Haus

EU und OSZE veranstalten am 5. Februar, um 17.30, Paneldiskussion zu "Media Freedom: Safety in the Digital Space"

Wien (OTS) - Die EU und die OSZE laden zu einer Diskussionsveranstaltung zu dem Thema "Media Freedom: Safety in the Digital Space" (in englischer Sprache) ins Haus der Europäischen Union.

PanelteilnehmerInnen:

Harlem Désir, OSZE-Beauftragter für Medienfreiheit

Sian MacLeod, Botschafterin des Vereinigten Königreichs bei der OSZE

Ingrid Brodnig, Autorin und Journalistin

Moderation:

Rubina Möhring, Reporter ohne Grenzen

Beginn: 17:30 Uhr - im Anschluss Get-together



Anmeldung bitte per E-Mail an Maria.PEREZ-LOPEZ @ eeas.europa.eu





Datum: 05.02.2019, 17:30 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union

Wipplingerstraße 35, 1010 Wien, Österreich

