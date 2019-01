Bettina Bogner neue Leiterin der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes

Wien (OTS) - Bundesminister Norbert Hofer hat Bettina Bogner zur Leiterin der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (kurz: SUB) bestellt. Bereits seit März 2018 war Bettina Bogner mit der interimistischen Führung der SUB betraut. Bundesminister Norbert Hofer: „Ich bin mit der Entwicklung der SUB sehr zufrieden. Unter Frau Bogners Leitung konnten bereits die seit Jahren bestehenden Aktenrückstände aufgearbeitet werden. Ich bin überzeugt davon, dass die SUB mit Bettina Bogner an der Spitze die wichtige Arbeit zur Untersuchung von Unfällen in der Schifffahrt, mit Seilbahnen, Schienen- und Zivilluft-Fahrzeugen unabhängig, zügig und effizient durchführen wird.“

Die SUB wurde aufgrund von verkehrssicherheitspolitischen Strategien der Europäischen Union (EU) im Jahr 2006 ins Leben gerufen. Ihre Arbeit verfolgt das Ziel, die Verkehrssicherheit dadurch zu verbessern, dass Unfälle und Störungen im Bereich der Verkehrsträger Luftfahrt, Schiene, Schifffahrt und Seilbahnen von einer eigens dafür ständig eingerichteten Stelle untersucht werden. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes war bis 2017 eine Organisationseinheit der Bundesanstalt für Verkehr und ist seit deren Auflösung eine nachgeordnete Dienststelle des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie. Durch die Ernennung der neuen Leiterin durch Bundesminister Norbert Hofer wurde ein wesentlicher Schritt für die Reformierung der Sicherheitsuntersuchungsstelle gesetzt.

Bettina Bogner ist 1994 nach 10-jähriger Berufspraxis als Chemieingenieurin in den Bundesdienst eingetreten, ist seit über 20 Jahren im Bereich Kriminaltechnik und Tatortarbeit tätig und hat langjährige Erfahrung in der Führung von spezialisierten Teams. Seit März 2018 führt sie die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes als interimistische Leiterin. Die 53-jährige absolvierte neben ihrer dienstlichen Laufbahn das Bachelorstudium und Masterstudium Public Management an der FH Campus Wien und verfasst momentan ihre Masterthesis zum Themenkomplex „Strategisches Management“.

„Ich freue mich über das in mich gesetzte Vertrauen. Mein oberstes Ziel ist es, bestehende Aktenrückstände in der Sicherheitsuntersuchungsstelle aufzuarbeiten und aktuelle Sicherheitsuntersuchungen nach Unfällen und schweren Störungen im Bereich der Verkehrsträger zivile Luftfahrt, Schiene, Seilbahnen und Schifffahrt unabhängig, zügig und effizient durchzuführen“, erklärt SUB-Leiterin Bettina Bogner.

SERVICE: Mehr Informationen über die Arbeit der SUB sowie Untersuchungsberichte finden Sie unter: https://www.bmvit.gv.at/verkehr/sub/

