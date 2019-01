Die Constantin Film-Holding erwirbt in Österreich drei UCI Kinos von der Odeon Cinemas Group

Wir freuen uns, dass wir die Akquisition erfolgreich zum Abschluss gebracht haben und so drei weitere attraktive Kinostandorte in das Portfolio der österreichischen Cineplexx-Gruppe aufnehmen konnten. Durch unsere starke Fokussierung auf den heimischen Markt in Österreich ist der langfristige Betrieb dieser Kinostandorte gesichert Christian Langhammer, Hauptgesellschafter und Geschäftsführer der Constantin Film-Holding GmbH

Wien (OTS) - Die Constantin Film-Holding GmbH gibt den Kauf aller drei UCI-Kinos in Österreich von der Odeon Cinemas Group bekannt: Millennium City (Wien), Shopping City Süd (Wiener Neudorf) und Annenhof (Graz).

Alle drei Kinos werden in die Kinosparte des Unternehmens integriert und mittelfristig unter der Marke Cineplexx weitergeführt. Zu einem späteren Zeitpunkt plant Cineplexx, diese Standorte in enger Abstimmung mit den jeweiligen Betreibern der Einkaufszentren zu modernisieren.

„Wir freuen uns, dass wir die Akquisition erfolgreich zum Abschluss gebracht haben und so drei weitere attraktive Kinostandorte in das Portfolio der österreichischen Cineplexx-Gruppe aufnehmen konnten. Durch unsere starke Fokussierung auf den heimischen Markt in Österreich ist der langfristige Betrieb dieser Kinostandorte gesichert“ , sagt Christian Langhammer, Hauptgesellschafter und Geschäftsführer der Constantin Film-Holding GmbH.

Jens Heinze, Geschäftsführer von UCI Deutschland: "Wir danken den Mitarbeitern und Managementteams in Wien und Graz für ihr Engagement und ihren Einsatz für unsere Gäste und UCI im Laufe der Jahre und wünschen ihnen alles Gute im Cineplexx-Team."

Die Managementteams von Cineplexx und UCI haben detaillierte Pläne vereinbart, um eine reibungslose Übergabe der drei Kinos und ihrer Teams sicherzustellen.

Anmerkung:

Im Jahr 2018 wurde UCI Kinowelt in Deutschland in UCI umbenannt. Im selben Jahr wurden in Nordhorn und Berlin Mercedes Platz neue Luxuskinos eröffnet. UCI Potsdam und UCI Gropius erhielten vollständige Luxe-Upgrades, IMAX-Säle wurden in den UCI Kinos Bochum, Hamburg-Wandsbek und -Othmarschen installiert.

Über Constantin Film-Holding GmbH

Constantin Film-Holding GmbH wurde 1951 als Filmverleih in Österreich gegründet. 1967 wurde mit dem Erwerb des „Kreuz Kino“ in der Wiener Innenstadt ein zweites Standbein im Bereich Kinobetrieb geschaffen. In diesem Segment wurden bis Anfang der 1990er Jahre 25 traditionelle Kinos und Kinocenter aufgebaut und betrieben. Danach folgte ein Strukturwandel im Kinobetriebsbereich. Im Jahr 1993 wurde die Cineplexx Kinobetriebe GmbH gegründet, ein Tochterunternehmen der Constantin Film-Holding GmbH. Das Unternehmen entwickelte sich in einer Zeit, als viele traditionelle Kinos in Österreich den Markt verließen und Multiplex-Kinos neue Standards setzten. Constantin Film reagierte auf diesen Trend und bildete in Österreich eine Gruppe mit aktuell 20 Großkinos und 158 Leinwänden. Darüber hinaus bestehen 6 traditionelle Lichtspieltheater mit insgesamt 18 Sälen sowie weitere Joint Ventures mit der Star-Movie Gruppe in Oberösterreich. 2009 startete die Cineplexx INTERNATIONAL GmbH die Expansion ins benachbarte Ausland und eröffnete in Bozen/Südtirol das erste Kino außerhalb Österreichs. Ebenso übernahm Cineplexx INTERNATIONAL in Zagreb ein Kino in der Innenstadt und legte damit den Grundstein für die Expansion am West-Balkan. 2011 und 2012 kamen Cineplexx Kinos in Kroatien, Serbien, Montenegro und Mazedonien dazu. 2013 erfolgte die weitere Expansion mit fünf Cineplexx Multiplex Kinos in Slowenien und der Eröffnung des ersten 7-Saal-Kinos in Albanien. Im Frühjahr 2014 wurde ein weiteres Kino in Serbien (Usce Shopping Center, Belgrad, die größte Einheit mit 11 Sälen und mehr als 2.000 Sitzplätzen) eröffnet. Der letzte Expansionsschritt erfolgte im März 2018 mit der Eröffnung des Cineplexx Parndorf. Heute ist Cineplexx bei einer starken Marktpräsenz mit 44 Multiplex- und 6 traditionellen Standorten in Österreich, Kroatien, Serbien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina, Montenegro, Mazedonien, Albanien, Kosovo, Griechenland und Italien vertreten und bespielt über 300 Säle. Mit rund 1.500 MitarbeiterInnen erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 140 Millionen Euro. 2017 begrüßten die Cineplexx Kinos knapp 12 Millionen Besucher. Mehr Informationen auf www.cineplexx.at

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt Constantin Film-Holding GmbH

LOEBELL NORDBERG GmbH

Martin Fürsatz

mf @ loebellnordberg.com

Tel.: +43 (0) 1 890 44 06 17



Claas Eimer, UCI Deutschland

Eimer.C @ UCI-KINOWELT.de

Tel. 0049 +234 93719-34



Simon Soffe, Odeon Cinemas Group

ssoffe @ odeonuk.com

Tel: 00 44 207 766 1809