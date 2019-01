„Best of Talent“: Auszeichnung für Österreichs beste Lehrlinge und Lehrbetriebe!

WKÖ-Rabmer-Koller: Duale Ausbildung als Erfolgsgarant für unseren Wirtschaftsstandort – Edtstadler: Lehre noch stärker in den Mittelpunkt rücken

Wien (OTS) - „Für den Erfolg der dualen Ausbildung ist ein Netzwerk aus Lehrbetrieben, Lehrlingen, Berufsschulen und den Eltern verantwortlich. Ihnen allen gilt es Danke zu sagen, denn Top-Leistungen sind nur möglich, wenn alle an einem Strang ziehen“, betonte gestern, Dienstag Abend, Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk, im Rahmen von „Best of Talent“, der von der Bundessparte Gewerbe und Handwerk organisierten Auszeichnung für Österreichs beste Lehrlinge und Lehrbetriebe. Die „Besten der Besten“, also Lehrlinge und ihre Lehrbetriebe, die im vergangenen Jahr in ihrer Branche die österreichischen Bundeslehrlingswettbewerbe gewonnen haben, zeigen täglich, dass sie Vorbilder für die beste Qualifikation sowie für Mut und Leistungswillen sind.

„Wir haben mit der Lehre ein Erfolgskonzept, das in Europa und weltweit nachgefragt wird. Darum wollen wir dem Konzept der Lehrlingsausbildung insgesamt einen höheren Wert geben: Wir entwickeln sie in Zeiten des Fachkräftemangels zur trialen Ausbildung weiter und ergänzen sie mit digitalen Fähigkeiten. Wir richten die Berufsbildung konsequent in Richtung einer Höherqualifizierung der Fachkräfte aus und werten den Meister auf“, betonte Ulrike Rabmer-Koller, Präsidentin des Europäischen KMU-Verbandes SMEunited und Vizepräsidentin der WKÖ. „Lehre hat Zukunft. Euch stehen alle Wege offen, ihr müsst nur die Chancen nützen. Dass ihr zu den Besten der Besten zählt, habt ihr bereits bewiesen“, so Rabmer-Koller. Sowohl Rabmer-Koller als auch Scheichelbauer-Schuster betonten die enorme Strahlkraft, die die Austragung von EuroSkills 2020 in Graz für das Handwerk und Gewerbe haben werde, „hier können wir unseren Standort und unser System der beruflichen Bildung bestmöglich präsentieren“.

Auch Staatssekretärin Karoline Edtstadler wies auf die Leistungsbereitschaft der Jugendlichen hin, die im Rahmen der Lehrlingswettbewerbe auf nationaler und internationaler Ebene ihr Können unter Beweis gestellt haben. Es sei nun Aufgabe der Politik, die Lehre noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Handwerk und Gewerbe stelle als Lehrlingssparte Nummer eins mit 46.000 Lehrlingen „eindrucksvoll unter Beweis“, wie die berufliche Qualifizierung erfolgreich gelingen kann. (PWK054/us)

Die Liste der Preisträger finden Sie hier:

https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/bundeslehrlingswettbewerbe-2018.html

Foto zu den Preisträgern finden Sie unter:

https://bilder.fotoweinwurm.at/thumbnail/?b=5844

E-mail Adresse: Talent19

Passwort: Best2901

Credit: Weinwurm/BSGH Abdruck honorarfrei unter Angabe der Quelle.

