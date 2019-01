Grüne NÖ: Vizebürgermeisterin der Casino Stadt Baden will Uni-Lehrgang verbieten

Was dürfen die Bürger von einem Politiker mit 14.000 Euro brutto Gehalt, 14 x jährlich, erwarten?

Wien (OTS) - Die Presseaussendung „Kein Steuergeld für 'Las Vegas'-Studium“ der Grünen Niederösterreich zeigt, wie verzweifelt die Grünen in Niederösterreich, ganz knapp im Landtag vertreten, aber doch an den Zahlungen des Steuerzahlers hängend, um Aufmerksamkeit buhlen: Ausgerechnet die Vizebürgermeisterin der Casino Stadt Baden bei Wien, welche aus Steuergeldern insgesamt monatlich ca. 14.000 Euro brutto 14 mal jährlich bezieht (Gehalt als Landtagsabgeordnete und Gehalt als Bürgermeister-Stv.), ausgerechnet die Mini-Partei im NÖ Landtag, welche trotzdem Millionen an Steuergeldern erhält, verwendet diese Steuergelder zu Verhinderung von universitären Lehrgängen.

Es sei jedem Politiker vergönnt, zwei Gehälter als Landtagsabgeordneter und Vizebürgermeister zu beziehen. Der Bürger und auch die Wirtschaft dürfen sich jedoch erwarten, dass Personen im öffentlichen Leben, welche „Ministergehälter“ beziehen, soviel Weitblick, Klugheit und Wissen einsetzen, um sachlich nicht gerechtfertigte, unsinnige Vorhaben gar nicht erst aufkommen zu lassen. Im konkreten Fall ist die sachliche Basis der Grünen Niederösterreich nicht gegeben. Lesen Sie dazu auch unsere Artikel:

https://www.ots.at/redirect/spielerinfo10

https://www.ots.at/redirect/spielerinfo11

