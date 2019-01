Zwei mutmaßliche Diebe festgenommen – einer leistet Widerstand

Wien (OTS) - Datum: 29.01.2019

Uhrzeit: 03:45 Uhr

Adresse: 17., Dr. Josef Resch Platz

Ein Zeuge, der mit seinen Hunden spazieren war, hatte zwei dunkel bekleidete Tatverdächtige beobachtet, wie diese an Hauseingangstüren hantierten und später ein Wohnhaus betraten. Wie sich später herausstellte, hatten die beiden Männer dort einen Einbruch bei einer Firma versucht, wurden aber von einem Zeugen beobachtet. Als der Mann die mutmaßlichen Einbrecher anschrie, flüchteten sie. Polizisten konnten die zwei Verdächtigen daraufhin in der Nähe der S-Bahn-Station Hernals wahrnehmen. Als diese die Beamten erblickten, ergriffen sie – in unterschiedliche Richtungen sprintend – die Flucht. Je zwei Beamten verfolgten die Flüchtenden.

Ein 28-jähriger polnischer Staatsbürger flüchtete rund 800 Meter weit durch mehrere Gassen, warf bei seiner Flucht unter anderem einen Schraubenzieher – vermutlich Tatwerkzeug – unter ein parkendes Auto und konnte schließlich in der Hernalser Hauptstraße angehalten und widerstandslos festgenommen werden.

Ein 30-jähriger polnischer Staatsbürger konnte von anderen Beamten in der Balderichgasse angehalten werden, wehrte sich mit Faustschlägen jedoch derart heftig, dass Pfefferspray eingesetzt werden musste. Auch dies brachte nicht die gewünschte Wirkung und der 30-Jährige setzte die Flucht fort. In der Zeillergasse konnte er erneut angehalten werden. Diesmal hielt er einen schwarzen Gegenstand – der sich später als Taschenlampe herausstellte – in der Hand und kam auf einen Beamten zu. Erst nach Androhung eines Schusswaffengebrauchs legte sich der Tatverdächtige auf den Boden und konnte festgenommen werden. Auch er hatte sich während der Flucht mehrerer Gegenstände entledigt. Es konnten später zwischen parkenden Fahrzeugen ein Seitenschneider, Handschuhe und insgesamt vier Wohnhausschlüssel sichergestellt werden, die sogar mit den jeweiligen Adressen beschriftet waren.

Die beiden Festgenommenen wurden in den Arrestbereich des Stadtpolizeikommandos Ottakring gebracht. Im Zuge der Erhebungen wurden am Handy der Tatverdächtigen Fotos mehrerer hochpreisiger Fahrräder und anderer Gegenstände vorgefunden, bei denen es sich möglicherweise um Diebsgut handeln könnte.

Der 28-Jährige setzte, um das Handy zu erlangen, im Arrestbereich einen erneuten Widerstand. Die Staatsanwaltschaft Wien stellte für beide mutmaßlichen Täter die Untersuchungshaft in Aussicht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at