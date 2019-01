Neuer US-CEO stärkt Intacts Expansion von Ecert am US-Markt für Zertifizierung

Intact bestellte Jake Lewin zum neuen Geschäftsführer seiner US-Tochter Intact US, Inc. Der führende Anbieter von ERP-Lösungen für die Zertifizierungsbranche stärkt US-Fokus.

Lebring-Sankt Margarethen (OTS) - Der österreichische Software as a Service (SaaS) Spezialist Intact bestellte zur Stärkung seines US-Fokus Jake Lewin zum neuen CEO seiner US-Tochtergesellschaft Intact US, Inc. In den USA ist Intact der führende Anbieter von Enterprise Resource Planning (ERP) Lösungen im Bereich Bio-Zertifizierungen. 2019 werden mehr als die Hälfte aller Bio-Zertifzierungen und Akkreditierungen im Rahmen des USDA National Organic Program (US Bio-Programm unter Leitung des US Landwirtschaftsministeriums) mit Intacts Software Ecert abgewickelt. Mit Ecert werden Standards verwaltet, Zertifikate ausgestellt, aber auch geschäftskritische Daten für Zertifizierungsstellen sowie deren Kunden, Mitarbeiter und Auditoren zur Verfügung gestellt.

Jake Lewin – Innovationsführer im Bereich Zertifizierung

Jake Lewin verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bio-Branche und ist allgemein als Innovationsführer im Bereich Zertifizierung anerkannt, der maßgeblich dazu beigetragen hat, neue Systeme und Effizienzsteigerungen in der Bio-Zertifzierungs-Community voranzutreiben. Nun wird Jake Lewin die Expansion von Intacts Vorzeigeprodukt Ecert in neue Segmente im Markt für Testing, Inspection & Certification (TIC) vorantreiben.

Jake Lewin arbeitete seit 2004 in verschiedenen Managementpositionen bei CCOF, einer der ältesten und größten Bio-Zertifizierungsstellen der USA, und leitete CCOF Certification Services für 12 Jahre. Unter seiner Geschäftsführung und strategischen Leitung wuchs das Unternehmen von 12 auf 80 Mitarbeiter und von $ 2.000.000 auf $ 13.000.000 Umsatz. Jakes Antrieb waren stets Innovation und Führerschaft bei Geschäftssystemen, Logistik, Analysen und Technologien für Mitarbeiter und Kunden. Es ist genau diese Grundhaltung, die Jake Lewin zu einem hervorragenden neuen CEO für Intact US, Inc. machen.

Intact US auf Wachstumskurs

„Ecert war entscheidend für meinen bisherigen Erfolg“ , so Jake Lewin. „Ich habe aus erster Hand gesehen, wie Ecert Unternehmen zu neuen Höhen führen kann. Ich kann es kaum erwarten, diese Innovation in die ganze Breite des größten TIC-Markts der Welt, Nordamerika, zu bringen und ungeahnte Effizienzsteigerungen zu ermöglichen. Mein Ziel für Intact US ist daher klar: genau das bekannter machen, den eingeschlagenen Wachstumskurs der Firma stärken und neue Segmente im US-Markt erschließen.“

