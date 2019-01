Neue Ausstellungen und aktuelle Vermittlungsprogramme

Karikaturmuseum Krems und „kunstraumarcade“ Mödling

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Samstag, 26. Jänner, wurde im „kunstraumarcade“ in Mödling die Ausstellung „Crossover“ eröffnet. Dabei treten bis 23. Februar monochrome Verbindungen von gegensätzlichem Material in Form minimalistischer Objekte von Elmira Iravanizad in einen Dialog mit minimalistischen Zeichnungen von Krasimira Stikar, die sich aus der Linie heraus entwickeln. Öffnungszeiten: Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 15 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung; nähere Informationen beim „kunstraumarcade“ Mödling unter 02236/86 04 57 und 0664/767 51 43, e-mail arcade @ artprint.at und www.kunstraumarcade.at.

Am Samstag, 2. Februar, eröffnet Landesrätin Petra Bohuslav um 17 Uhr im Karikaturmuseum Krems die Ausstellung „A echta Deix – Unvergessen! 70 Jahre Manfred Deix“. Im Gedenken an den großen österreichischen Karikaturisten, der am 22. Februar 70 Jahre alt würde, werden dabei bis 9. Februar 2020 über 120 Werke, Skizzen, Fotos und zeitgeschichtlich kommentierte Cartoons aus dem digitalen Archiv gezeigt. Die Schau verknüpft auch die Werke von Deix mit aktuellen Arbeiten des Online-Satiremagazins „dietagespresse.com“, zudem beschäftigen sich unter dem Motto „Deix & Friends“ Künstlerkollegen mit Stil, Leben und Humor von Manfred Deix. Am Sonntag, 3. Februar, führt dann der Regisseur und Produzent Rudi Dolezal im Rahmen von „Kunst, Kaffee & Kipferl“ ab 10.30 Uhr durch die Ausstellung „Thomas Spitzer - Rockomix ein Leben lang!" und gibt exklusive Einblicke in die Welt des Austropop. Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 17 Uhr; nähere Informationen beim Karikaturmuseum Krems unter 02732/90 80 20, e-mail office @ karikaturmuseum.at und www.karikaturmuseum.at.

