ORF SPORT + mit Tennis-Davis-Cup-Auslosung

Am 31. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 31. Jänner 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung von der Auslosung zur Tennis-Davis-Cup-Begegnung Österreich – Chile um 11.00 Uhr, das FIS Alpine Ski World Cup Magazine 2018/19 (Kitzbühel und Garmisch-Partenkirchen) um 19.00 Uhr, die Höhepunkte von der alpinen Para-Ski-WM Kranjska Gora / Sella Nevea 2019 (Tag 5) um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Höhepunkte von der Ski-Weltmeisterschaft St. Moritz 2017 um 20.15 Uhr.

Nach dem 3:1 in Graz gegen Australien tritt die österreichische Tennis-Nationalmannschaft am 1. und 2. Februar in Salzburg gegen Chile um die Qualifikation für das Weltgruppen-Finalturnier an – im November matchen sich in Madrid 18 Nationen um den Titel. ORF SPORT + überträgt die Auslosung für die Davis-Cup-Begegnungen Österreich – Chile am 31. Jänner live aus Salzburg. Reporter ist Franz Hofbauer.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 30. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

