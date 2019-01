Alfred Komarek, Katharina Straßer, Martin Thür und Kalinka Kalaschnikow am 31. Jänner zu Gast in „Stöckl.“

Um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 31. Jänner 2019, um 23.05 Uhr in ORF 2 Schriftsteller Alfred Komarek, Schauspielerin und Sängerin Katharina Straßer, Journalist und „ZiB 2 am Sonntag“-Moderator Martin Thür sowie Burlesque-Tänzerin Kalinka Kalaschnikow zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Er macht den Fehler, vor sich selbst davonzulaufen, und fällt furchtbar auf die Nase.“ Alfred Komarek stiftet in seinem neuen Buch „Alfred“ zum Innehalten an. Im ORF-Nighttalk „Stöckl.“ erklärt der 73-jährige Autor, der mit dem Weinviertler Gendarmen Polt einst eine wahre Kultfigur kreiert hat, wie er es selbst schafft, in dieser schnelllebigen Zeit regelmäßig in sich zu gehen.

Wie geht es dem neuen ORF-Moderator Martin Thür in der rasanten Medienwelt mit Entschleunigung? „Als innenpolitischer Journalist bin ich immer im Dienst“, sagt der 36-Jährige, der seit Mitte Jänner die „ZiB 2 am Sonntag“ moderiert. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erzählt der gebürtige St. Pöltener, was ihn antreibt und wie ihn vor allem sein Großvater geprägt hat.

Schauspielerin und Sängerin Katharina Straßer ist aus der Babypause zurück. Nach der Geburt ihrer Tochter Lieselotte vor knapp fünf Monaten schlüpft die zweifache Mutter in ihrem neuen Solo-Programm „Alles für’n Hugo“ in die Rolle der legendären Chansonnière Cissy Kraner. Was fasziniert die gebürtige Tirolerin an dieser starken Frau und welches Frauenbild will sie selbst ihren Kindern vermitteln?

Kalinka Kalaschnikow zeigt, dass es bei Burlesque nicht nur um Nacktheit geht. Die Niederösterreicherin mit dem russischen Künstlernamen sieht in dieser Art des Tanzes auch eine Möglichkeit zur weiblichen Selbstbestimmung. Ihr Weg auf die Bühne führte über Umwege. Die 34-Jährige war u. a. Immobilienmaklerin und Grafikerin, bevor sie in der glitzernden Burlesque-Szene ihre Erfüllung fand.

