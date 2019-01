IMMY 2018: Acht Mal Gold für Wiens beste Makler und Verwalter

Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder kürt Wiens beste Makler und Hausverwalter. Kundenorientierung und Dienstleistung dabei im Fokus. Qualität in der Branche steigt.

Für alle Wohnungssuchende dient der IMMY als Qualitätsmaßstab, wenn es darum geht, den passenden Makler oder Hausverwalter, zu finden. Heute Abend hat die Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder zum 13. Mal Wiens beste Makler und zum zweiten Mal Wiens beste Hausverwalter gekürt. Aus rund 200 Wiener Immobilienbetrieben wählte die Jury jene Firmen aus, die sich durch höchste Qualität in puncto Kundenorientierung und hervorragende Dienstleistung auszeichneten. Dabei mussten diese einem strengen mehrteiligen Prüfverfahren standhalten. Hier spielten Kriterien wie „umfassende Kundenorientierung“, „kontinuierliche Fortbildung“, „unkomplizierte Terminvereinbarung“ oder „rasche Anfragenbearbeitung“ eine große Rolle. Überzeugen konnten dieses Jahr fünf Makler- und drei Hausverwaltungsunternehmen, die jeweils den IMMY in Gold verliehen bekamen. Weitere 15 Maklerunternehmen zeichnete die Jury mit dem IMMY in Silber aus und zwei Hausverwaltungen gewannen zudem einen IMMY Sonderpreis. Mit der jährlichen IMMY Verleihung werden seit 2005 Qualitätsstandards innerhalb der Branche gesetzt, die sowohl Kunden, als auch der gesamten Wiener Immobilienbranche zugutekommen.

Michael Pisecky, Obmann der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Wien: „Der IMMY als Instrument der Qualitätsoptimierung und Qualitätssicherung hilft beiden Seiten – einerseits den Maklern und Verwaltern, sowie andererseits den Kunden. Durch den IMMY hat sich das oftmals negativ behaftete Bild des Immobilienmaklers nachhaltig verbessert. Denn wer den IMMY gewinnt, hat ausführliche Qualitätsprüfungen in verschiedenen Kategorien und Phasen der Wohnungsvermittlung bzw. Hausverwaltung bestanden. Konsumenten wissen daher, welches Unternehmen zu den besten Immobilienmaklern und Hausverwaltungen Wiens gehört.“

Kundenorientierung als Bewertungsmaßstab

Im Gegensatz zu früher hat sich der Maklerberuf in den letzten Jahren wesentlich verändert. Damit geht ein größeres Anforderungsprofil einher, das die Kenntnis der letzten rechtlichen Änderungen und technischen Innovationen miteinschließt und eine hohe Kundenorientierung und Dienstleistungsqualität voraussetzt. Dafür sind heute eine umfangreiche Ausbildung sowie laufende Fortbildungen der Mitarbeiter notwendig.

Mag. Dietmar Hofbauer, langjähriger Projektleiter des IMMY und selbst Immobilienmakler: „Die Bewertung der einzelnen Unternehmen schließt zahlreiche Aspekte des breiten Dienstleistungsspektrums ein. Bei Maklern testen scheinbare Kunden in einem sogenannten Mystery Shopping die Dienstleistungen auf Herz und Nieren, bei den Hausverwaltern setzen wir auf elektronische Kundenumfragen und Telefoninterviews. Somit werten wir reale Kundenaussagen aus. Neben fachlicher Kompetenz kommt es genauso auf die persönlichen Skills wie z.B. Termintreue und Proaktivität der Mitarbeiter an. Im Zentrum der Prüfung stehen vorrangig die Leistungen gegenüber den Kunden wie z.B. der Ablauf eines Besichtigungstermins oder einer Hausversammlung, kundenorientiertes Handeln, sowie die Qualität von Unterlagen und Informationen!“

Qualitätssteigerung in der Branche als Win-Win-Situation für Kunden und Unternehmen

Das Vorhaben, durch den IMMY die Branchenqualität vergleichbar und messbar zu machen und diese dadurch nachhaltig zu steigern, geht auf. Dies zeigen die Leistungsergebnisse der IMMY-Teilnehmer, welche sich seit Jahren kontinuierlich verbessern. Erreichten im Jahr 2009 noch 50 Prozent der bewerteten Makler nur rund 61 Punkte, waren es im Jahr 2017 bereits durchschnittlich 80 Punkte. Die Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Wien freut sich über diese positive Tendenz. „Als Fachgruppe wollen wir den Mitgliedern helfen, ihre Marktposition zu stärken und ihre wirtschaftliche Zukunft zu sichern. Jeder Teilnehmer des IMMY erhält kostenlos alle detaillierten Informationen zu seinen Ergebnissen und damit auch zu seinen noch nicht ausgeschöpften Potentialen. Die Unternehmen profitieren daher in jedem Fall – auch ohne zu gewinnen – durch diese objektive Leistungsbeurteilung innerhalb der eigenen Branche“, so Mag. Rudolf North, Geschäftsführer der Fachgruppe Wien.

Die IMMY-Preisträger 2018 Makler – IMMY in Gold in alphabetischer Reihenfolge:

Dr. Funk Immobilien GmbH

EHL Wohnen GmbH

Mag. Pfeifer Immobilien GmbH

Reischel Immobilien e.U.

Schönes Wohnen Immobilientreuhand GmbH

Die IMMY-Preisträger 2018 Makler – IMMY in Silber in alphabetischer Reihenfolge:

Alfred X. Kiesling – Immobilien

ANOBIS IMMOBILIEN GmbH

Börner Ihr Hausmakler GmbH

BREZINA-REAL Inh. Ulrike Höreth B.A.

COLLIERS INTERNATIONAL Immobilienmakler GmbH

Elisabeth Rohr Real Estate e.U.

FIRST IMMO - 1MMO KM OG

Klein & Partner Immobilien GmbH

ÖRAG Immobilien Vermittlung GmbH

POLKE&PARTNER Immobilientreuhand

Raiffeisen Immobilien Vermittlung Ges.m.b.H

RE/MAX Emotion, MCZ Immobilien GmbH

RIT - Rihacek Immobilien Treuhand

Spiegelfeld Immobilien GmbH

Tom Krauss Immo GmbH

Die IMMY- Preisträger 2018 Verwalter – IMMY in Gold in alphabetischer Reihenfolge:

Brichard Immobilien GmbH

EHL Immobilien Management GmbH

Sabo + Mandl & Tomaschek Immobilien GmbH

Die IMMY- Preisträger 2018 Verwalter – IMMY Sonderpreis in alphabetischer Reihenfolge:

PRETSCH Immobilientreuhand GmbH

Weinberger Biletti Immobilien GmbH

Der IMMY und der Besitz einer Immobiliencard sind die zwei wesentlichsten Qualitätsmerkmale, anhand dessen Wohnungsmieter und -käufer die besten Immobilienmakler und -verwalter Wiens erkennen, welche sich durch hervorragende Qualität ihrer Dienstleistungen auszeichnen. Alle IMMY-Preisträger sind mit den aktuellsten Rechtsvorschriften vertraut und stellen den Kunden in den Mittelpunkt ihrer Dienstleistungen. Mitmachen lohnt sich doppelt: Preisträger können mit dem IMMY zwei Jahre lang werben.

Weitere Informationen: http://www.immy.at



