ASFINAG: Letzte Chance für Vignettentausch – Ab Freitag gelten nur noch Klebevignette in Zitronengelb oder die Digitale Vignette 2019

„Alte“ Klebevignette in Kirschrot nur noch bis 31. Jänner gültig

Wien (OTS) - Ab Freitag, 1. Februar ist es soweit: Ab dann gelten nur noch die Klebevignette in Zitronengelb und die Digitale Vignette 2019. Höchste Zeit also für alle, die noch keine aktuelle Vignette haben. Die Klebevignette ist an 6.000 Vertriebsstellen im In- und Ausland erhältlich. Alternativ dazu gibt es die Digitale Vignette auf www.asfinag.at oder über die kostenlose App „Unterwegs“. Aber Achtung: Für Konsumentinnen und Konsumenten sind alle Digitalen Vignetten aufgrund der Europäischen Richtlinie für Konsumentenschutz erst am 18. Tag nach dem Kauf gültig. Als Unternehmerin, als Unternehmer kann die Digitale Vignette online aber sofort nach Kauf genutzt werden.

Deswegen unbedingt auf den Beginn der Gültigkeit beim Online-Kauf achten. Übrigens: Sofort gültig sind Digitale Vignetten, die an den sechs Mautstellen der ASFINAG sowie an den Verkaufsautomaten bei Kiefersfelden, im ASFINAG-Büro Innsbruck (alle Tirol), Hörbranz, Hohenems (Vorarlberg) und am Grenzübergang Suben (Oberösterreich) gekauft werden. Das gilt genauso für Digitale Vignetten, die bei Vertriebspartnern wie dem ÖAMTC, ARBÖ, Trafiken und einigen Tankstellen erworben werden.

Hilfreiche Tipps zum Kauf, zur richtigen Handhabung und wie man am besten die Vignette klebt, gibt es unter www.asfinag.at oder auf dem ASFINAG-Youtube-Kanal mit anschaulichen Videos.

