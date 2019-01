bettertogether wird Google-Partner

Kommunikationsagentur baut Digital-Marketing aus und wird erste Google-zertifizierte Wiener PR-Agentur – Fabian Frühstück neuer Head of Digital Marketing

Wien (OTS) - bettertogether wird als erste große Wiener PR-Agentur offizieller Partner von Google. Nach einem aufwendigen Zertifizierungsprozess hat Google die Kommunikationsagentur diese Woche in sein internationales Partnernetzwerk aufgenommen. Neben der klassischen Kommunikations- und Unternehmensberatung hat bettertogether die Bereiche Content Creation, Social Media Solutions und Digital Marketing zuletzt sukzessive ausgebaut. Neuer Head of Digital Marketing ist Fabian Frühstück (31), der den Ausbau des Digital-Bereich bei bettertogether maßgeblich vorangetrieben hat.



„Die Zertifizierung als Google Partner ist ein wichtiger Schritt für uns und bietet unseren Kunden entscheidende Vorteile. Über uns erhalten Kunden dadurch künftig einen direkten Draht zum Google-Support sowie frühzeitigen Zugang zu neuen Beta-Angeboten und -Diensten. Außerdem müssen unsere Google-Manager regelmäßig Prüfungen ablegen, damit die Zertifizierung aufrecht bleibt. Dies garantiert unseren Kunden die Zusammenarbeit mit Digital Marketing-Managern, die stets technisch up to date sind, um Ziele und Vorstellungen optimal umsetzen zu können“, so Frühstück.



Die Aufnahme in das Google Partner-Netzwerk ist ein aufwendiger Prozess. Die Höhe des investierten Schaltbudgets ist ebenso Aufnahmekriterium wie die laufende Platzierung qualitativ hochwertiger Anzeigen. Zudem verlangt Google, dass Mitarbeiter des Partner-Unternehmens umfangreiche Tests absolvieren und damit selbst eine Zertifizierung von Google erhalten. Das Team von bettertogether verfügt über Zertifikate für Google-Suchmaschinenwerbung, für Mobile Advertising, Displaywerbung, Video-Marketing und Werbung bei Google Shopping.



Die neuen Beratungsschwerpunkte auf Suchmaschinen-, Social Media- und anderen Digital-Marketing-Formen sind ein wesentlicher Teil in der Zukunftsstrategie von bettertogether. „Seit bald zwei Jahrzehnten erarbeiten wir ziel- und zielgruppenorientierte Inhalte und begleiten Unternehmen und Organisationen in Veränderungsprozessen – sei es mit Medienarbeit, interner Kommunikation, Events oder Publikationen. Authentische, relevante Geschichten zu erzählen, die die Menschen bewegen, ist und bleibt dabei der Kern unseres Handwerks. Durch Multi-Channel- und Performance-Marketing-Strategien können wir diese Inhalte aber nun auf noch direkterem Weg an die Zielgruppen bringen und danach ganz genau messen, ob diese Botschaft auch angekommen ist“, so Michael Grof-Korbel, Geschäftsführer bei bettertogether.

Zu unseren aktuell rund 50 Kunden von bettertogether in der Kommunikations- und Unternehmensberatung zählen führende Institutionen und Organisationen aus den Bereichen Gesundheit und Soziales, IKT und Infrastruktur, Umwelt und Energie sowie Bildung und Wissenschaft. Als eine der führenden Agenturen für Kommunikationstrainings in Österreich bietet b2g seit 2015 gemeinsam mit der Donau-Universität Krems auch universitäre Lehrgänge (Certified Programs) an. Das gesamte bettertogether-Team umfasst derzeit 21 MitarbeiterInnen.

