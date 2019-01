Faszination Wein - Marc Cain trifft Jung-Winzerin Juliane Eller

Bodelshausen (ots) - Die Videoreihe über selbstbewusste, inspirierende Frauen, die Marc Cain im Rahmen der "Mysterious Women"-Kampagne porträtiert, wird mit Juliane Eller weitergeführt. Die Frauen haben alle unterschiedliche Ziele und einen unterschiedlichen Werdegang, aber eines gemeinsam: Sie wissen, was sie wollen und können, von Leidenschaft angetrieben, alles erreichen. Juliane Eller gehört zu den jüngsten Winzerinnen Deutschlands und ist mit ihrem Label "Juwel" längst kein Geheimtipp mehr unter Weinkennern.

Vor dem allerersten Schluck kommt der Genuss des Duftes. Und davor das Farbspiel im Glas. Juliane Eller schwenkt gekonnt den von ihr kreierten Wein. Die Großen der Branche haben sie ausgezeichnet: Sie wurde im "Gault Millau" Weinguide aufgeführt, war schon in der Top 10 Liste des Focus Weintests und erntete fulminante Kritiken in Fachmagazinen wie dem "Feinschmecker". Der Name "Juwel" ist nicht nur ein Wortspiel mit ihrem Namen, sondern versinnbildlicht den Stil der Weine: Aus der Traube, dem rohen Edelstein, wird der geschliffene Diamant, der Wein.

Aufgewachsen auf einem Weingut in Rheinhessen, zeigte sich schon früh ihre Leidenschaft für Wein. Sie studierte im nahe gelegenen Geisenheim Weinbau und Önologie (Kellerwirtschaft) und absolvierte während ihrer Studienzeit ein Praktikum bei Rheinhessens renommiertestem Winzer - Klaus Peter Keller. In dieser für sie prägenden Zeit tauchte sie tief in die Welt des Weins ein und entwickelte nicht nur neue Ideen, sondern ihre Vision von einer eigenen Weinmarke.

Mit einer großen Portion Entschlossenheit sowie Selbstbewusstsein und einem Händchen für Marketing-Konzepte, krempelte sie das Weingut ihrer Eltern im beschaulichen Alsheim direkt nach ihrem Studium mit gerade einmal 23 Jahren rigoros um. Ihre Eltern vertrauten dem Enthusiasmus ihrer Tochter und ließen ihr komplett freie Hand. Zu den wichtigsten Neuerungen gehörte, dass sie von der Maschinen- auf die traditionelle Handlese umstellte und so Handwerk und Handarbeit in den Fokus rückte.

Getreu ihrer Grundphilosophie: "Tu was du kannst, mit dem was du hast, dort wo du bist", verleiht sie ihren Weinen jedes Jahr aufs Neue die für sie typische Handschrift. Juliane Eller beschreibt ihre Weine als elegant, fein, filigran und frisch. Weine, die den Kenner genauso überzeugen wie den Weinanfänger.

Mit Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer hat sie die Weinlinie "III Freunde" komponiert; auf Instagram folgen ihr bereits über 11.000 Abonnenten. Juliane Eller ist erfolgreich: Sie lebt ihren Traum, sie weiß, was sie will und erreicht ihre Ziele mit Bravour. Juliane Eller ist eine "Mysterious Woman".

Die emotionalen Kurzvideos porträtieren besonders herausragende, starke Persönlichkeiten. Nach der ersten Choreologin Deutschlands Georgette Tsinguirides, der Rekordhalterin im Apnoe-Tauchen Anna von Boetticher, der Zwei-Sterne-Köchin Douce Steiner, der Marathon-Pionierin Kathrine Switzer und der Extrem-Bergsteigerin Helga Hengge folgt nun das Portrait über die Jung-Winzerin Juliane Eller. Je Quartal ist ein neues Video geplant, welches auf den Marc Cain Social Media Kanälen (YouTube, Facebook und Instagram) ausgestrahlt wird.

Die Videoreihe ist eine Hommage an starke Frauen, wie Juliane Eller, die durch ihre Fähigkeiten, Leistungen und Engagement überzeugen.

