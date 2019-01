Corendon stellt Boeing 747 in seinem Hotelgarten auf

Flugzeug in fünf Tagen mit Megatransport von Schiphol nach Amsterdam

Corendon, Reisebüro, Fluggesellschaft und Hotelier, wird im Februar dieses Jahres eine komplette Boeing 747-400 vom Flughafen Schiphol zum Corendon Village Hotel in Amsterdam überführen lassen. Dort wird das Flugzeug im Garten des Hotels aufgestellt. Für diesen Mega-Job wurde das niederländische Spezialtransportunternehmen Mammoet beauftragt. Mammoet wird das 150 Tonnen schwere Flugzeug am Dienstagabend, den 5. Februar am Flughafen abholen und in fünf Tagen vom Flughafen zum Hotel transportieren. Auf ihrer spektakulären letzten Reise muss die Boeing 17 Gräben, die A9 und eine Landstraße überqueren.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/815083/Corendon_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/815082/Boeing_747_Corendon.jpg )

Die Boeing 747 ist das ehemalige KLM-Flugzeug "City of Bangkok", das nach 30 Jahren zuverlässigen Betriebs ein neues endgültiges Reiseziel erhalten wird. In den letzten Wochen erhielt es in Rom eine Neulackierung in den Farben von Corendon. Außerdem wurden vom Flugzeugrecyclingunternehmen AELS alle wartbaren Teile, wie beispielsweise die Triebwerke, vom Flugzeug entfernt. Nach dem Transport wird das Flugzeug im Garten des Corendon Village Hotel Amsterdam aufgestellt. Das Flugzeug wird in die "Corendon Boeing 747 Experience" umgebaut, die ihre Türen im dritten Quartal 2019 öffnen wird. Das Hotel war im vergangenen Jahr in der ehemaligen Zentrale von Sony eröffnet worden. Mit über 680 Zimmern, Suiten und Appartements ist es das größte Hotel in den Benelux-Ländern. Die Gäste haben einen freien Blick auf den Flughafen Schiphol.

Einladung der Presse

Corendon lädt Medien und Journalisten ein, den Transport vom Dienstag, den 5. Februar bis Sonntag, den 10. Februar vom Kontrollraum und der Skybar des Hotels genau zu verfolgen.

Um bei diesem spektakulären Event dabei zu sein, melden Sie sich bitte über diesen Link vor Freitag, dem 1. Februar, an und geben Sie die gewünschten Übernachtungen an: https://corendon.typeform.com/to/k00nma.

Was geschieht wann?

Dienstag, 5. Februar um 22.00 Uhr bis Mittwoch, 6 Februar 7 Uhr: Kickoff

Am Dienstag, den 5. Februar, um 23 Uhr, rollt das Flugzeug auf einem selbstfahrenden Anhänger des Transportkonzerns Mammoet über den Flughafen Schiphol. Es verlässt das Flughafengelände über die Zwanenburgbaan und wird über die Wiesen in Richtung Sloterweg transportiert. Dort wird die Boeing 747 zwei Tage stehen bleiben.

Freitag, 8. Februar um 00.00 Uhr bis Samstag, 9. Februar um 5.00 Uhr: Überquerung der A9

Der spektakulärste Teil des Transports ist die Überquerung der A9. Dies geschieht in der Nacht vom Freitag, den 8. Februar auf Samstag, den 9. Februar. Danach folgt das Flugzeug seiner Route zum Corendon Village Hotel.

Samstag, 9. Februar um 00.00 Uhr bis Sonntag, 10. Februar um 4.00 Uhr: Die letzten Meter

Das Flugzeug wird in der Nacht vom Samstag, den 9. Februar auf Sonntag, den 10. Februar den Schipholweg überqueren und 57 Verkehrsbewegungen durchführen, bevor es seinen Platz im Garten des Corendon Village Hotels einnimmt.

Hinweis für die Presse:

Weitere Informationen über das Projekt 747 finden Sie unter: http://www.corendonmission747.nl

Bilder können heruntergeladen werden unter: https://corendonhotels.smugmug.com/

Am Montag, den 11. Februar, wird Corendon eine Pressemitteilung mit allen Informationen und Bildern über den Transport versenden.

Corendon ist ein führender Reiseveranstalter, eine Fluggesellschaft und eine Hotelkette auf dem niederländischen und belgischen Reisemarkt. Im Jahr 2018 organisierte Corendon den Urlaub von über 750.000 Urlaubern zu Dutzenden von sonnigen Zielen in und außerhalb Europas. Das Luftfahrtgeschäft von Corendon umfasst Corendon Dutch Airlines, Corendon Airlines Europe und Corendon International Airlines mit einer Gesamtflotte von achtzehn Flugzeugen. Corendon Hotels & Resorts hat zehn Hotels und Resorts in den Niederlanden und der Türkei sowie auf Ibiza und Curaçao. Corendon hat eine starke Marktposition aufgrund seiner niedrigen Preise, seines sachlichen Ansatzes und seiner umfangreichen Erfahrung in der Reisebranche.

http://www.corendon.nl & http://www.corendonhotels.com

