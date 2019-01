Sozialdemokratie trauert um Erich Schmidt: „Ein aufrechter und engagierter Sozialdemokrat ist von uns gegangen“

Rendi-Wagner: „Verlieren wichtigen Mitstreiter, der sich immer für Schwächere eingesetzt hat“ – Drozda: „Schmidts Initiativen waren weichenstellend für Zukunft Österreichs“

Wien (OTS/SK) - Die Sozialdemokratie ist über das Ableben des früheren Bundesministers Erich Schmidt tief betroffen. Der ehemalige SPÖ-Nationalratsabgeordnete, Staatssekretär im Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie und Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft ist gestern, Montag, im Alter von 75 Jahren verstorben. „Mit Erich Schmidt verlieren wir einen aufrechten und engagierten Sozialdemokraten und wichtigen Mitstreiter, der sich stets für soziale Gerechtigkeit und sozial Schwächere eingesetzt hat“, sagte SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda ist tief bestürzt über den Tod Erich Schmidts. „Erich Schmidt wird uns mit seinem konsequenten Eintreten für soziale Gerechtigkeit immer Vorbild sein. Ob als Nationalratsabgeordneter, Handelsstaatssekretär oder Landwirtschaftsminister – Erich Schmidt hat mit vielen seiner Initiativen entscheidende Weichen für die Zukunft unseres Landes gestellt“, betonte Drozda in Würdigung des politischen Wirkens von Erich Schmidt. „Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten in diesen schweren Stunden den Angehörigen und FreundInnen von Erich Schmidt“, so Rendi-Wagner und Drozda gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/mr

