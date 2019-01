„Studio 2“-Spezial über den dramatischen „Jahrhundertwinter“

Am 30. Jänner um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die ersten Jännertage und -wochen dieses Jahres standen ganz im Zeichen des Jahrhundertwinters und seiner Folgen: Tagelang ununterbrochener Schneefall, meterhohe Schneewände blockierten Straßen und Bahnstrecken. Es gab Tote und Verletzte durch Lawinen, Tausende Menschen waren eingeschneit und saßen in ihren Gemeinden fest. Und trotzdem – diese Tage und Wochen waren auch einmal mehr der Beweis, dass Österreich in Krisenzeiten funktioniert. Vom Bundesheer über Bergrettung und Freiwillige Feuerwehren – Menschen quer durch alle Bevölkerungsschichten haben zusammengeholfen.

Knapp vor Beginn der Semesterferien, wenn sich viele Ski-Touristen in genau jene Gebiete aufmachen, die noch vor Kurzem nicht einmal erreichbar waren, blickt „Studio 2“ in einer Spezialausgabe am Mittwoch, dem 30. Jänner 2019, um 17.30 Uhr in ORF 2 auf diese dramatischen Tage und Wochen zurück. Es kommen Menschen zu Wort, die tagelang eingeschneit waren, Helfer schildern die verzweifelte Suche nach Lawinenverschütteten und Freiwillige erzählen über den Zusammenhalt, den Ereignisse wie diese in einer Dorfgemeinschaft mit sich bringen.

Live-Gäste bei Verena Scheitz und Norbert Oberhauser sind:

Marcus Wadsak, Meteorologe und Leiter der ORF-Wetter-Redaktion Werner Schwab, Bürgermeister der tagelang nicht erreichbaren Gemeinde Sölk

Dietmar Fahrafellner, Landesfeuerwehrkommandant von Niederösterreich Helmut Schöffmann, ORF-Reporter aus dem Landesstudio Steiermark, der sich tagelang beinahe rund um die Uhr aus den steirischen Krisenregionen gemeldet hat

Dazu kommen Reportagen aus Vorarlberg, Salzburg, Tirol, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark – „Studio 2“ besucht die Menschen an Ort und Stelle und lässt die Ereignisse nochmals Revue passieren, berichtet über die aktuelle Schneesituation und gibt einen Ausblick darauf, wie sich diese Gebiete auf den Semesterferientourismus eingestellt bzw. umgestellt haben. Denn trotz aller Dramatik der vergangenen Tage und Wochen: Die Skigebiete sind für die nächsten Ferienwochen schneemäßig besser gerüstet denn je und bereit für ihre Gäste.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at