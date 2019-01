Nachtrag – Fahndung nach Angriff auf 85-jährige Frau – Tat geklärt

Wien (OTS) - Datum: 02.11.2018 (Tatzeit), 28.01.2019 (Klärung) Uhrzeit: 15.25 Uhr (Tatzeit)

Adresse: 12., U-Bahn-Station Längenfeldgasse (Tatort)

Nachtrag zur Presseaussendung vom 27.01.2019

Wie bereits berichtet wurde eine 85-jährige Frau am 2. November 2018 von einem vorerst unbekannten Täter in der U-Bahn-Station Längenfeldgasse attackiert und verletzt. Lichtbilder des Tatverdächtigen wurden am 27. Jänner 2019 veröffentlicht.

Auf Grund mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung konnte der 56-jährige Beschuldigte (österreichischer Staatsbürger) am 28. Jänner 2019 im Bereich der Kaiserstraße (7.Bezirk) angehalten werden. Er wurde angezeigt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at