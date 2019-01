Agile Challenge 2019: Nagarro suchte das agilste Team Österreichs

Netural, Post AG und Wiener Zeitung auf den Stockerlplätzen

Wien (OTS) - Über 20 Teams hatten sich zur Agile Challenge 2019 angemeldet, 8 Finalisten-Teams bewiesen bei der Endrunde am 25. Jänner ihr agiles Mindset. Begleitet wurde der Contest von agile Mastermind Jurgen Appelo, der in seiner Keynote die Stimmung einheizte. Nach einem Kopf-an-Kopf Rennen mit Admiral Sportwetten, Bundesministerium für Finanzen, der Österreichischen Post, Runtastic, der Wiener Zeitung und der Zürich Versicherung, holten sich die IT-Experten von Netural den Sieg und tragen ab sofort den Titel: „Das agilste Team Österreichs – Gewinner der Agile Challenge 2019!“

Mehr als 20 Teilnehmer reichten heuer zum 2. Mal für den Bewerb beim Veranstalter Nagarro Austria ein. Gesucht waren in der Bewerberphase Ideen für eine agile Welt in 20 Jahren. Zur Challenge traten die ausgewählten Finalisten in Sprint-Meetings gegeneinander an, um im Wettkampf gegen die Zeit ihre Tasks mit dem höchsten Businessvalue zu lösen.

Jedem Team war ein agiler Experte von Nagarro als Product Owner zur Seite gestellt. Der Contest wurde nach Scrum durchgeführt, die Challenges waren angelehnt an XP-Games und erforderten Teamspirit, Neugierde, Spaß, Mut und Kreativität.„Dabei sein ist alles“ war der Tenor, bevor zum Ende das Team mit dem höchsten erreichten Business Value den verdienten Pokal erhielt: Den ersten Platz bei der Agile Challenge 2019 holte sich ganz knapp die „Off da chain Horde“ der Netural GmbH, gefolgt vom Team "Scrumdledore’s Army“ der Österreichischen Post AG und dem Team „Scrumdog Millionaire" der Wiener Zeitung.

Nagarro Austria plant, die Agile Challenge auch im nächsten Jahr durchzuführen. Der international aufgestellte Digitalisierungs- und Software-Experte arbeitet selbst mit agilen Teams und will mit dem Wettbewerb auf den beeindruckenden Spirit der österreichischen Agile-Szene aufmerksam machen. „ Agile ist eine international anerkannte, professionelle Methode, nach der wir seit vielen Jahren unsere Projekte abwickeln, aber welche immer noch unterschätzt wird. Agil führt zu neuen Lösungen, macht Lust auf Zukunftsgestaltung und bringt Projekte besser und schneller ans Ziel “, so Hannes Färberböck, Managing Director bei Nagarro Austria.

