Cats – Eine Legende kehrt zurück

Das erfolgreichste Musical aller Zeiten ab Herbst 2019 im Ronacher

Wien (OTS/RK) - VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck holt Andrew Lloyd Webbers Meisterwerk Cats, basierend auf T.S. Eliots „Old Possum’s Book of Practical Cats“, zurück nach Wien. Die Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, zeigen das weltberühmte Musical in einer neuen Version der Originalproduktion in deutscher Sprache ab Herbst im Ronacher. Die Premiere ist für September 2019 vorgesehen. Der Kartenvorverkauf öffnet am 29. Jänner 2019.

Ein weltweites Phänomen

Unmittelbar nach der Uraufführung in London trat Cats einen Siegeszug rund um den gesamten Globus an, der so beispiellos war, dass er die gesamte Musicalwelt revolutionierte. Das legendäre Stück wurde mit allen wichtigen Theaterpreisen, unter anderem sieben „Tony® Awards“ – darunter als „Bestes Musical“ – sowie drei „Olivier Awards“, drei „Drama Desk Awards“, einem „Evening Standard Award“ und vielen mehr ausgezeichnet.

Über 73 Millionen BesucherInnen – und die Erfolgsgeschichte geht weiter

Weltweit haben bisher über 73 Millionen Menschen in 30 Ländern und 16 Sprachen dieses außergewöhnlich faszinierende Musical gesehen. Die deutschsprachige Erstaufführung fand damals direkt nach London und New York in Wien statt und lief sieben Jahre lang ohne Unterbrechung. Und der Erfolg reißt nicht ab: Erst kürzlich begeisterten Neuproduktionen von Cats in London und New York das Publikum. Die Premiere der lang erwarteten Hollywood-Verfilmung ist für Dezember 2019 angekündigt.

Tanz, Magie, Mystik und Grammy-prämierte Musik

Atemberaubender Tanz, legendäre Kostüme, ein magisches Bühnenbild, Grammy-prämierte und mitreißende Musik machen Cats zu einem unvergesslichen Erlebnis. Natürlich erwartet das Publikum auch der berührende Welt-Hit „Memory“ („Erinnerung“), der mittlerweile von insgesamt mehr als 150 weltbekannten KünstlerInnen (unter anderem Barbra Streisand und Celine Dion) gesungen wurde. Ein magischer Theaterabend für die gesamte Familie.

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „Cats gilt bis heute als Meilenstein in der Geschichte des Musiktheaters und hat die Welt des Musicals grundlegend verändert. Überall auf der Welt hat Andrew Lloyd Webbers Meisterwerk die Menschen begeistert und mit über 73 Millionen Besucherinnen und Besuchern in bisher 30 Ländern ist kein Ende dieser Erfolgsgeschichte in Sicht. Cats ist für mich ein Phänomen, diese Produktion gilt vollkommen zu Recht als Legende. Dass wir dieses außergewöhnliche Musical nun in der Originalproduktion wieder nach Wien bringen, bedeutet mir sehr viel.“

Tickets im Vorverkauf ab 29. Jänner erhältlich

Musical-Tickets für Cats sind ab 29. Jänner 2019 erhältlich.

Andrew Lloyd Webber

Andrew Lloyd Webber ist einer der größten Künstler unserer Zeit. Als Komponist weltbekannter Musicals wie u.a. Cats, Evita, Joseph and the amazing technicolor dreamcoat, Jesus Christ Superstar, Das Phantom der Oper, School of Rock oder Sunset Boulevard erhielt er unzählige Auszeichnungen, darunter sieben „Tony® Awards“, sieben „Laurence Olivier Awards“, einen „Golden Globe Award“, einen „Oscar“, zwei internationale „Emmys“, den „Praemium Imperiale“, den „Richard Rodgers Award“ for „Excellence in Musical Theatre“, den „Kennedy Center Honors Award“ sowie die Ehrenmitgliedschaft der „British Academy of Songwriters, Composers and Authors (BASCA)“.

Außerdem gewann er insgesamt drei „Grammys“, einen davon in der Kategorie „Best Contemporary Classical Composition“ für „Requiem“, seine Version einer lateinischen Messe, welche mit „Pie Jesu“ eine seiner bekanntesten Kompositionen enthält. Er besitzt insgesamt sechs Theater in London, unter anderem das Theatre Royal, Drury Lane und das London Palladium. 1992 wurde er von Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen und 1997 zum Ehrenmitglied des Oberhauses des britischen Parlaments ernannt. Die „Andrew Lloyd Webber Foundation“ hat sich zu einer der wichtigsten britischen Förderinstitutionen für Kunst und Musik entwickelt. Neben seinen eigenen Arbeiten produzierte Andrew Lloyd Webber zahlreiche andere Shows und Theaterstücke unter anderem die jeweils mit einem „Olivier Award“ ausgezeichneten Komödien „Daisy Pulls It Off“ und „La Bête“.

T.S. Eliot

Thomas Stearns Eliot (1888-1965) war ein englischsprachiger Lyriker, Dramatiker, Kritiker und Literatur-Nobelpreisträger aus St. Louis, Missouri, USA. Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der literarischen Moderne. Der Gedichtband „Old Possum's Book of Practical Cats“ („Old Possums Katzenbuch“) über die Soziologie und Psychologie von Katzen erschien 1939 und war Vorlage für das Musical Cats. Erste Erfolge als Literat feierte Eliot 1915 mit „J. Alfred Prufrocks Liebesgesang“, den internationalen Durchbruch erreichte er 1922 mit „Das wüste Land“, einem der wirkungsgeschichtlich einflussreichsten Gedichte des 20. Jahrhunderts. Es folgten „Die hohlen Männer“, „Aschermittwoch“ und die „Vier Quartette“, die sein Spätwerk darstellen und dazu beitrugen, dass ihm 1948 der Nobelpreis für Literatur verliehen wurde. Eliot war ebenso als Dramatiker tätig und veröffentlichte sieben Dramen, von denen „Mord im Dom“ das heute international bekannteste Werk ist. 1950 erhielt sein Bühnenwerk „Die Cocktailparty“ einen „Tony® Award“ in der Kategorie „Bestes Theaterstück“.

