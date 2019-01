Verband der Wiener Wohnungslosenhilfe kritisiert Argumentation mit falschen Zahlen zu Obdachlosigkeit

VWWH stellt die Zahlen des Bundeskanzlers zu Obdachlosigkeit richtig und appelliert an politisch Verantwortliche, eine Reform für leistbare Mieten auf den Weg zu bringen.

Wien (OTS) - Der Verband der Wiener Wohnungslosenhilfe (VWWH) legt Wert auf eine Richtigstellung bezüglich der in letzter Zeit häufig falsch verwendeten Zahlen zur Obdachlosigkeit in Wien. Keinesfalls seien 15.000 Menschen obdachlos, wie unter anderem Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) behauptet hat. „Die Anzahl obdachloser Menschen in Wien wurde in dem Zusammenhang nicht korrekt widergegeben – statt der behaupteten 15.000 sind in Wien etwa 1.400 Menschen zum Übernachten im Notquartier gezwungen. Darüber hinaus erfüllen uns die angekündigten Kürzungen im Sozialbereich mit Sorge. Diese Kürzungen könnten tatsächlich mehr obdachlose Menschen zur Folge haben“, sagt Elisabeth Hammer, derzeit Vorsitzende des VWWH und Geschäftsführerin der Sozialorganisation neunerhaus.

Roland Skowronek, Heilsarmee, betont: „Sozialkürzungen führen nicht nur zu einem Anstieg der Zahl jener Menschen, die auf der Straße leben müssen. Daten der Statistik Austria haben auch deutlich gemacht: Armut führt auch zu einer geringeren Lebenserwartung. Für die Kinder von armutsbetroffenen Personen bedeuten Kürzungen im Sozialbereich darüber hinaus eine Fortsetzung des Lebens in Armut.“

Der VWWH unterstreicht, dass Wohnungs- und Obdachlosigkeit vielfältige Gründe haben. Insbesondere die steigenden Mietpreise, befristete Mietverträge und die unerwartet niedrige Einkommensentwicklung insbesondere im Niedriglohnsektor seien zentrale Gründe für den Anstieg der Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Österreich. „Steigende Mieten treffen alle Menschen. Für armutsgefährdete Personen reichen jedoch kleine Einkommensverluste, um von der Wohnkostenüberlastung in die Wohnungslosigkeit zu schlittern“, betont Hammer.

Dank der städtischen Winternothilfe musste in Wien vergangenes Jahr niemand erfrieren. Im Winter stehen in Wien 1.400 Schlafplätze zur Verfügung. Die Angebote der Wohnungslosenhilfe reichen über Notschlafstellen hinaus, wer sie nutzt gilt als „wohnungslos“: Sie bieten professionelle Beratung, Begleitung, Stabilität und Normalität in Übergangswohnungen – und helfen beim Weg zurück ins eigenständige Wohnen und Leben. Die Angebote der Wohnungslosenhilfe in Wien wurden in den letzten Jahren laufend bezüglich ihrer Wirksamkeit verbessert und werden jährlich von etwa 11.000 Menschen genutzt; darunter auch Personen aus ländlichen Regionen, die aufgrund der Angst vor Stigmatisierung in die Großstadt kommen.

„Wir wissen, dass die Mehrheit der wohnungslosen Menschen in Wien möglichst rasch aus dieser Krise herausfinden möchte“, sagt Waltraud Kothbauer, Rotes Kreuz Wien. „Damit die Bemühen der Sozialorganisationen und der Stadt aber auch langfristig wirken, benötigen die Betroffenen nach der Zeit der Wohnungslosigkeit leistbare und unbefristete Mieten, Arbeitsplätze mit ausreichend Lohn und Angebote für ein gesellschaftliches Miteinander. Genau hier wäre auch die Bundesregierung dringend gefordert“, so Hammer abschließend.

Elisabeth Hammer (neunerhaus), Waltraud Kothbauer (Wiener Rotes Kreuz), Roland Skowronek (Heilsarmee Österreich) für den Verband Wiener Wohnungslosenhilfe



Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Flora Eder, Leitung Kommunikation neunerhaus, Tel.: +43 990 09 09 960, M +43 650 9890911, flora.eder @ neunerhaus.at