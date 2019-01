ÖAMTC: Verzögerungen in Tirol

Brenner, Fernpass, Raum Kitzbühel und Grenzübergang Kufstein

Wien (OTS) - „Seit den Morgenstunden geht es über den Brennerpass nur sehr zäh weiter. Im Laufe des Vormittages waren dann auch andere Verbindungen in Tirol betroffen, insbesondere der Fernpass“, meldeten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen am Samstagvormittag. Der Urlauberschichtwechsel verbunden mit schwierigen Straßenverhältnissen wegen Schneefalls verursachte schon in den frühen Morgenstunden Verzögerungen auf der Brenner Autobahn (A13). Im Laufe des Vormittags kristallisierte sich dann der Fernpass als Staupunkt Nr.1 heraus. In Richtung Deutschland kam es zu Verzögerungen bis zu einer Stunde. Erwartungsgemäß führte dann auch der Ski-Weltcup in Kitzbühel zu zähem Verkehr auf den Zufahrtsstrecken. Am Grenzübergang auf der Inntal Autobahn (A12) wartete man ca, eine Viertelstunde bei Ausreise.

