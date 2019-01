ATV Aktuell fragt EU-Stimmungslage der ÖsterreicherInnen ab: Mehr als Hälfte der Österreicher sehen EU als Vorteil

ATV-Umfrage: Wie stehen die ÖsterreicherInnen der EU gegenüber? Außerdem Thema am Sonntag in „ATV Aktuell: Die Woche“: Kickls Konfrontationskurs und die EU-Spitzenkandidaten.

Wien (OTS) - TV-Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek diskutieren am Sonntag, den 27. Jänner 2019 um 22.20 Uhr darüber, wie Innenminister Kickl mit seinen Rechts-Ansichten beim schwarzen Koalitionspartner für Unruhe sorgt, die Gespräche über einen zusätzlichen Feiertag die Regierung spaltet und welche Spitzenkandidaten am besten in den EU-Wahlkampf gestartet sind.



Die „Frage der Woche“ widmet sich der Einstellung der Österreicher gegenüber der EU. In der von Peter Hajek durchgeführten Umfrage nahmen 500 Österreicher dazu Stellung. 57 Prozent der Bevölkerung sehen die EU klar von Vorteil für Österreich, 26 Prozent von Nachteil, während 17 Prozent keine Angabe tätigten. Besonders EU-skeptisch ist wenig überraschend die blaue Wählerschaft.

Peter Hajeks Expertenmeinung dazu lautet: „Die Wähler sehen nach wie vor klare Vorteile in der EU-Mitgliedschaft, auch deshalb, weil es kein Alternativkonzept außer dem alleinstehenden Nationalstaat gibt. Die FPÖ-Wählerschaft ist aber sehr kritisch gegenüber der EU eingestellt. Das heißt nicht, dass man austreten möchte, aber es werden nur Nachteile gesehen. Diese Einstellung stellt für Harald Vilimsky die Herausforderung im EU-Wahlkampf dar. Er muss seine Wähler davon überzeugen, trotzdem zur Wahl zu gehen. Das Argument wird lauten: Damit sich was ändert.“

Wie immer werden am Ende der Sendung wieder Top und Flop der politischen Woche gekürt. Zu Gast diesmal in „ATV Aktuell: Die Woche“: Helmut Brandstätter, Herausgeber des Kurier.

