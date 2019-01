Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen vom 28. Jänner– 3. Februar 2019

Wien (OTS) - Montag, 28. Jänner

Offizieller Arbeitsbesuch des Präsidenten des Präsidialrats des Ministerrats der Regierung der Nationalen Übereinstimmung des Staates Libyen, Fayez Mustafa Al-Sarraj in Österreich

14.15 Uhr: Begrüßung mit militärischen Ehren (Innerer Burghof) anschl.: Fotopoint (Präsidentschaftskanzlei)

anschl.: Arbeitsgespräch der beiden Staatsoberhäupter im Beisein der Delegationen (Präsidentschaftskanzlei)

15.15 Uhr: Pressegespräch der beiden Staatsoberhäupter (Präsidentschaftskanzlei)

Hinweis: Die Teilnahme an den Medienterminen ist nur nach vorheriger Online-Akkreditierung beim Bundespressedienst unter www.bundeskanzleramt.at/akkreditierung möglich.

Dienstag, 29. Jänner

14.00 Uhr: Teilnahme von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen an der Sub auspiciis-Promotion an der Universität Salzburg/Rede (5020 Salzburg)

17.45 Uhr: Teilnahme von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen am Nachtslalom der Herren THE nightrace in Schladming (Planai/8970 Schladming)

Mittwoch, 30. Jänner

13.30 Uhr: Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen trifft Arnold Schwarzenegger (Präsidentschaftskanzlei)

Donnerstag, 31. Jänner

09.30 Uhr: Besuch von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und von Frau Mag.a Doris Schmidauer im Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium - GRG 3 anlässlich des Tages der Zivilcourage/Rede (Kundmanngasse/1030 Wien)

Freitag, 1. Februar

14.30 Uhr: Valentinsgrüße an Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und an Frau Mag.a Doris Schmidauer, überbracht vom Blumenbüro Österreich, den Bundesgärten, dem Stadtgartenamt Wien und dem Verein Steirische Blumenstraße (Präsidentschaftskanzlei)

Sonntag, 3. Februar

10.25 Uhr: Beginn des Staatsbesuches von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und Frau Mag.a Doris Schmidauer in Israel vom 3. – 7. Februar 2019 (Das detaillierte Programm wird am Freitag, 1. Februar 2019 veröffentlicht)

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse- und Informationsdienst

(++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at