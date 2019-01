Abschlussstatment zu Davos von Frank Appel, Vorstandsvorsitzender Deutsche Post DHL Group

Davos (ots) - Im Nachfolgenden senden wir Ihnen zu Ihrer Verwendung ein Statement von Dr. Frank Appel, Vorstandsvorsitzender von Deutsche Post DHL Group, zum Abschluss seines Aufenthalts beim diesjährigen Weltwirtschaftsgipfel in Davos:

Frank Appel, Vorstandsvorsitzender Deutsche Post DHL Group:

"In Anbetracht der weiterhin unübersichtlichen geopolitischen Lage, die sich vereinzelt etwa in zunehmendem Streben nach Protektionismus ausdrückt, stand das Thema Globalisierung in diesem Jahr ganz oben auf der Agenda des Weltwirtschaftsgipfels. Als eines der globalsten Unternehmen der Welt sprechen wir uns entschieden für internationale Kooperation und Handel aus, denn noch nie hat ein Land von Nationalismus und Abschottung profitiert. Nach vielen Gesprächen hier in Davos glaube ich, dass Wirtschaftsführer und Politiker der meisten Länder diese Ansicht teilen. Jetzt geht es darum, die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen, zum Beispiel im Hinblick auf die Europawahl im Mai. Diese Wahl ist eine zukunftsweisende Entscheidung mit langfristigen Auswirkungen. Sie wird über die Zukunft eines vereinten Europas, seiner Institutionen und Werte entscheiden. Im Kern geht es darum, ob wir einen weiteren Schritt in Richtung Isolation und Nationalismus machen wollen, oder ob wir die internationale Zusammenarbeit in einer immer komplexeren Welt fortsetzen wollen. Die Europäische Union ist eine der größten politischen Errungenschaften der Moderne, mit mehr als 500 Millionen Menschen, die in Freiheit, Frieden und Wohlstand leben - sie kann ohne aktive demokratische Beteiligung nicht überleben."

